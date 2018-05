Plume di Irama in versione autografata su Amazon con il ritorno in Warner Music

optimaitalia

: Quando attendi qualcosa da tanto tempo, hai paura che non accadrà mai. Invece ce l’abbiamo fatta, io e te! Da doman… - IRAMAPLUME : Quando attendi qualcosa da tanto tempo, hai paura che non accadrà mai. Invece ce l’abbiamo fatta, io e te! Da doman… - team_world : Ecco la tracklist del nuovo album di #Irama 'PLUME'. 1. Che ne sai 2. Un giorno in più 3. Che vuoi che sia 4. Nera… - nonrompete1 : #Amici17 La mia finale ideale -Emmina Muscattina Principessa -Irama, Iramino, Plume, Filippo -Lauren, Lorella, Lore… -

(Di venerdì 25 maggio 2018)diè disponibile da oggi - venerdì 25 maggio - suin edizione limitata,. Il nuovo album di inediti del cantante verrà rilasciato il prossimo 1° giugno con, la sua ex etichetta discografica con la quale pubblicherà anche il nuovo disco.è tra i concorrenti del programma TV Amici di Maria De Filippi. Cantante della squadra bianca, nell'edizione numero 17 attualmente giunta alla semifinale, è tra i favoriti.è apprezzato dal pubblico così come dalla commissione esterna costituita da 6 personaggi che ogni settimana giudicano le esibizioni di cantanti e ballerini al serale di Amici 2018.Anche la commissione interna, costituita dai docenti del programma, sembra essere dalla sua parte.ha dimostrato a tutti una grande crescita e, di puntata in puntata, è riuscito a convincere sempre un maggior numero di fan, che lo ...