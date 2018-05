Più rifiuti che conchiglie

Rifiuti - è ora di darsi una mossa. La raccolta differenziata non basta Più : Arriva in questi giorni la notizia del deferimento dell’Italia alla Corte europea per una serie di infrazioni di tipo ambientale: la questione degli olivi e della Xylella, l’inquinamento da pm10 e la gestione dei Rifiuti radioattivi. Non sono cose da prendere sottogamba, ma indicazioni che la gestione ambientale in Italia è carente sotto molti aspetti ed è destinata a diventarlo ancora di più, soprattutto in vista del decreto sull’economia ...

L'Asìa : raccolta rifiuti porta a porta per duecentomila napoletani in Più : Aumento della differenziata, nuove piazzole per lo stoccaggio di rifiuti e realizzazione di impianti di compostaggio e lavorazione della frazione secca. Questo il percorso che permetterà alla città di ...

Più rifiuti elettronici? Con riciclo più lavoro e meno CO2 : ' L'industria del riciclo e della valorizzazione della materia - aggiunge Bonato - se inserita in un contesto di economia circolare, può costituire una fondamentale leva di sviluppo per il nostro ...

Rifiuti elettronici - Ecolight : 'Per migliorare la raccolta servono controlli Più rigorosi' : Il sistema RAEE può contribuire all'Economia circolare, ma come? Secondo quanto spiega ancora il presidente Camarda: "All'interno di un quadro complessivo che spinge sul recupero e sul riuso, ...

Rifiuti elettronici : per migliorare la raccolta servono controlli Più rigorosi : controlli più rigorosi sui centri di raccolta e sulle filiere parallele; un maggiore rispetto delle regole e il coinvolgimento di tutti i produttori: solo così la raccolta dei Rifiuti elettronici potrà fare un salto di qualità raggiungendo gli obiettivi europei e assicurando un trattamento corretto. All’indomani dell’assemblea generale, il presidente del consorzio Ecolight, l’imprenditore varesino Walter Camarda, indica la strada affinché il ...

Ue - ok nuove norme sui rifiuti : meno discariche e Più differenziata : Il pacchetto economia circolare stabilisce che entro il 2035 i rifiuti urbani conferiti in discarica non dovranno superare il 10% del totale. Secondo dati Eurostat, nell'Ue circa il 25% dei rifiuti ...

Abbiategrasso - cittadini sempre Più sentinelle contro gli abbandoni di rifiuti : Abbiategrasso , Milano, , 12 aprile 2018 - La guerra ai rifiuti in città passa sempre di più dagli occhi dei cittadini . Lo confermano i dati presentati da Amaga , che mostrano come le comunicazioni ...

Ama : in via Marcigliana rimosse Più di 90 tonnellate di rifiuti : Roma – operazioni di rimozione durate una settimana Roma – Di seguito quanto fatto sapere da Ama attraverso un comunicato. Una squadra specializzata Ama, su richiesta del Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, ha effettuato un intervento straordinario di rimozione di rifiuti abbandonati illecitamente in via della Marcigliana (III municipio). L’operazione, durata una settimana, ha visto impegnati quotidianamente 4 operatori. ...

Sicilia : Musumeci - il fronte dei rifiuti è quello che Più mi preoccupa : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – “Il fronte dei rifiuti è quello che più ci preoccupa, non abbiamo disponibilità di uffici tecnici particolarmente dotati, né noi né le ex province che una volta erano dotati dei migliori uffici tecnici. Ma entro dicembre sarà pronto il piano regionale dei rifiuti”. Lo ha detto il Governatore Siciliano nello Musumeci incontrando i giornalisti a Palazzo d’Orleans. “Per potere redigere il ...

Più calda - Più invasa dai rifiuti : è l'Italia nell'annuario Ispra : l'Italia ha in atto una politica di contenimento dello sforzo di pesca in accordo con la Politica Comune della Pesca. Lo sforzo di pesca, in costante diminuzione dal 2004, ha registrato un aumento ...

Inquinamento : la Più grande isola galleggiante di rifiuti plastici del mondo ha il doppio delle dimensioni del Texas e pesa 88.000 tonnellate : La più grande isola di rifiuti oceanici del mondo sta crescendo. Nota come Great Pacific Garbage Patch, è una raccolta galleggiante di rifiuti di plastica che si trova tra le Hawaii e la California e che è cresciuta fino a oltre un milione e mezzo di km², ossia il doppio delle dimensioni dell’intero stato del Texas. I venti e le correnti oceaniche convergenti incanalano i rifiuti in una posizione centrale, secondo Laurent Lebreton, autore ...

La grande isola di rifiuti del Pacifico è ancora Più grande : Occorreranno quindi nuovi studi sia per approfondire le conoscenze sulla grande isola di plastica del Pacifico sia per esplorare le dimensioni del problema in altre parti del mondo.

Rifiuti - le aziende vogliono Più soldi (pubblici) per bruciare la plastica : Mentre a Strasburgo il Parlamento europeo si prepara a dare il via libera al pacchetto di misure sull’economia circolare, in Italia le multiutility sono al lavoro per ottenere maggiori risorse per l’incenerimento. In ballo ci sono qualcosa come 50 milioni di euro all’anno, che andrebbero a finanziare la combustione e lo smaltimento in discarica della plastica buttata dai cittadini nell’indifferenziato. Nella distrazione ...