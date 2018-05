Pino è | tutti gli ospiti del mega concerto in ricordo di Pino Daniele Diretta su Rai1 il

40 anni fa l'uccisione di PepPino Impastato - voce scomoda che andava silenziata a tutti i costi : ''Il 2018 è un anno importantissimo - dice il fratello Giovanni - Nel quarantesimo anniversario della sua morte vogliamo passare il testimone coinvolgendo un'intera generazione con il suo messaggio, che non è stato solo di impegno civile e di lotta politica, ma anche un messaggio educativo per tutti i giovani che vogliono ancora cambiare il mondo". Tante le manifestazioni per ricordarlo: apertura straordinaria del casolare dove fu ucciso

Sci alPino - Coppa del Mondo 2018/2019 : tutti i ritiri dell’estate. Salutano Manuela Moelgg - Eisath e Zuzulova : La pausa della stagione sciistica ha portato, come al solito, tanti ritiri al termine della stagione 2017-2018. Sono diversi i nomi noti che hanno già annunciato l’addio al Circo Bianco. In casa Italia sono stati Manuela Moelgg, Patrick Thaler e Florian Eisath a salutare la compagnia. L’altoatesina ha chiuso una carriera che l’ha vista togliersi tante soddisfazioni, senza però mai riuscire a trovare la tanto agognata vittoria. ...

PepPino Impastato - l’inchiesta sul depistaggio e la pista che arriva a Gladio : tutti i pezzi mancanti 40 anni dopo l’omicidio : Doveva essere solo la storia di un pazzo, uno dei tanti. Un terrorista saltato in aria mentre cercava di fare esplodere la ferrovia. È invece era la storia di una ribellione: la ribellione a Cosa nostra fatta da un figlio di Cosa nostra. Ma quella di Peppino Impastato è soprattutto la storia di un depistaggio. Un caso insabbiato perché legato a una pervicace e inconfessabile convivenza, sempre la stessa: mafiosi protetti da pezzi dello Stato. Il ...

Giro d’Italia 2018 - Thibaut Pinot spaventa tutti. Solido in salita - a cronometro può guadagnare su tanti scalatori : Nei nove grandi giri disputati è finito sul podio una sola volta, nell’ormai lontano Tour de France 2014 vinto da Vincenzo Nibali. Con 28 anni da compiere a fine maggior, il Giro d’Italia 2018 ormai alle porte potrebbe essere la corsa della definitiva consacrazione per il francese Thibaut Pinot: dopo l’esordio dello scorso anno che lo ha visto chiudere quarto, tra poco più di una settimana si presenterà al via di Gerusalemme ...