Picchia il padre e lo riduce in fin di vita | quarantenne arrestato per tentato omicidio

Scuola - choc a Taranto : docente Picchiato dal padre di uno studente - ecco perché : Purtroppo, la Scuola torna protagonista nelle prime pagine della cronaca. Questa volta, l’ennesima ed assurda vicenda è accaduta in Puglia, per la precisione, a Taranto e ha avuto come sfortunato protagonista un professore che insegna in una Scuola media del rione Tamburi. Il docente, come riportato dal giornale ‘Nuovo Quotidiano di Puglia’ è stato picchiato dal padre […] L'articolo Scuola, choc a Taranto: docente ...

Taranto - professore Picchiato a scuola dal padre di uno studente che aveva sospeso : Il docente insegna in una scuola media del rione Tamburi e aveva proposto il proccedimento disciplinare nei confronti del figlio dell'aggressore. Il ragazzo lo...

Taranto Professore sospende alunno e viene Picchiato dal padre del 'bullo' : Invitando inoltre a placare gli animi e a fermare una escalation di violenza e di bullismo, che in questo caso e, come in altri fatti di cronaca nazionale, vedono addirittura i genitori "spalleggiare"...

"Mio padre ti Picchia" - alunno minaccia prof : Nuovo caso di bullismo contro un professore. A riportarlo è 'Il Resto del Carlino' nella cronaca di Bologna, raccontando quanto avvenuto in un istituto professionale della Bassa. Uno studente, che stava disturbando il resto della classe, ha minacciato il professore che, non ascoltato, ...

'Mio padre ti Picchia' - alunno minaccia prof : Fotogramma, Nuovo caso di bullismo contro un professore. A riportarlo è 'Il Resto del Carlino' nella cronaca di Bologna, raccontando quanto avvenuto in un istituto professionale della Bassa. Uno studente, che stava disturbando il resto della classe, ha minacciato il professore che, non ascoltato, ...

Arezzo - padre di un bambino Picchia l’allenatore : “Non hai fatto giocare abbastanza mio figlio” : L'uomo ha sferrato pugni alle tempie dell'allenatore, che è svenuto ed è stato trasportato in ospedale.Continua a leggere

Figlio sostituito in campo - padre Picchia allenatore : Arezzo, 2 mag. - (AdnKronos) - Un padre ha picchiato un allenatore di baby calciatori perché toglie dal campo il Figlio. Sarebbe questa la motivazione di quanto accaduto a Levane, nel comune di Montevarchi (Arezzo), ieri mattina. Sul tappeto erboso c'erano le formazioni Pulcini 2008 per il torneo 'L

Figlio sostituito in campo - padre Picchia allenatore : Arezzo, 2 mag. – (AdnKronos) – Un padre ha picchiato un allenatore di baby calciatori perché toglie dal campo il Figlio. Sarebbe questa la motivazione di quanto accaduto a Levane, nel comune di Montevarchi (Arezzo), ieri mattina. Sul tappeto erboso c’erano le formazioni Pulcini 2008 per il torneo ‘Leone Biancoverde’.L’allenatore della squadra di casa sarebbe stato prima raggiunto dalle critiche del genitore di ...

Figlio sostituito in campo - padre Picchia allenatore : Arezzo, 2 mag. – (AdnKronos) – Un padre ha picchiato un allenatore di baby calciatori perché toglie dal campo il Figlio. Sarebbe questa la motivazione di quanto accaduto a Levane, nel comune di Montevarchi (Arezzo), ieri mattina. Sul tappeto erboso c’erano le formazioni Pulcini 2008 per il torneo ‘Leone Biancoverde’.L’allenatore della squadra di casa sarebbe stato prima raggiunto dalle critiche del genitore di ...

Arezzo - padre Picchia l’allenatore : non fa giocare il figlio di 10 anni : Arezzo, padre picchia l’allenatore: non fa giocare il figlio di 10 anni Bruttissimo episodio a Levane (Arezzo). Un padre ha picchiato l’allenatore della squadra di calcio perché non faceva giocare il figlio di 10 anni. Il fatto è successo martedì 1 maggio intorno alle 9 allo stadio Comunale dove era in programma un torneo categoria […]

Arezzo - bimbo sostituito : padre Picchia l’allenatore/ Episodio shock durante un torneo di calcio dei Pulcini : Arezzo, bimbo sostituito: padre picchia l’allenatore. Episodio shock durante un torneo di calcio dei Pulcini giocatosi nella giornata di ieri in Toscana, precisamente a Levane(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 11:48:00 GMT)

Arezzo - il padre di un baby calciatore Picchia l’allenatore : aveva sostituito il bambino : l’allenatore della scuola calcio dell' A.S.D Atletico Levane Leona è stato affrontato prima a parole e poi con i fatti dal padre di un bambino durante un torneo che ha visto in campo i baby-calciatori della categoria pulcini 2008.Continua a leggere

Sostituisce il figlio. Il padre Picchia l'allenatore e lo manda in ospedale : picchiato dal padre di un suo giocatore che aveva deciso di togliere dal campo. Potrebbe essere questa la motivazione di quanto accaduto a Levane, nel comune di Bucine (Arezzo) questa mattina. In campo c'erano le formazioni Pulcini 2008 per il 'Torneo Leone Biancoverde'.l'allenatore della squadra di casa prima sarebbe stato raggiunto dalle "critiche" del genitore di un suo calciatore che avrebbe poi deciso di passare dalle parole ai fatti. Per ...

Padre baby calciatore Picchia allenatore : ANSA, - BUCINE , AREZZO, , 1 MAG - picchiato dal Padre di un suo giocatore che aveva deciso di togliere dal campo. Potrebbe essere questa la motivazione di quanto accaduto a Levane, nel comune di ...