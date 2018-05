Piazza di Siena | Think safe | Think KEP

Gli ostacoli dolci di Piazza di Siena : Uliano Vezzani, chef de piste, è il direttore del campo gara di Piazza di Siena. Nato a Correggio 61 anni fa, da due decenni gira il mondo per disegnare i percorsi dei concorsi ippici internazionali. «Metto ostacoli, scelgo la distanza e abbino i colori, valutando i minimi dettagli», spiega. «Oggi, ad esempio, è il primo giorno di gran caldo e voglio evitare sforzi eccessivi ai cavalli». Perché il rispetto degli animali viene prima di tutto, è ...

Equitazione - ITALIA LEGGENDARIA! Tripudio a Piazza di Siena - secondo trionfo consecutivo! Impresa indelebile! : ITALIA oltre la leggenda. Gli azzurri conquistano la Coppa delle Nazioni per la seconda volta consecutiva e salgono sul gradino più alto del podio nel Piazza di Siena 2018. Un’Impresa epica che reca la firma di un quartetto sensazionale e capace di sovvertire ogni pronostico con una prestazione ai limite dell’incredibile. Ad aprire le danze con grande impeto è l’aviere capo Luca Marziani con un percorso netto in sella a Tokyo du ...

LIVE Equitazione - Piazza di Siena 2018 in DIRETTA : Gran Premio delle Nazioni a Roma - Italia fantastica! Zero penalità nella prima manche : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Coppa delle Nazioni, gara a squadre che rappresenta il primo Grande appuntamento del Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena 2018. L’Italia punta a ripetere la vittoria conquistata un anno fa nell’ovale di Villa Borghese, facendo leva sulla qualità di un gruppo che, anche se privo di Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi, dispone di compattezza e talento per ambire al vertice. L’aviere ...

LIVE Equitazione - Piazza di Siena 2018 in DIRETTA : Gran Premio delle Nazioni a Roma - l’Italia sogna il bis : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Coppa delle Nazioni, gara a squadre che rappresenta il primo Grande appuntamento del Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena 2018. L’Italia punta a ripetere la vittoria conquistata un anno fa nell’ovale di Villa Borghese, facendo leva sulla qualità di un gruppo che, anche se privo di Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi, dispone di compattezza e talento per ambire al vertice. L’aviere ...

Mattarella annulla impegno Piazza Siena : 11.19 Il presidente Mattarella ha annullato la sua presenza,oggi pomeriggio,all'annuale appuntamento di Piazza di Siena a Roma, dove si svolgono la Coppa delle Nazioni di salto ostacoli e il tradizionale Carosello equestre dei Carabinieri.

Equitazione - Piazza di Siena 2018 : Italia a caccia di un’altra impresa in Coppa delle Nazioni - USA e Smolders un gradino avanti a tutti : C’è aria di grandi eventi a Roma, dove oggi andrà in scena il primo grande appuntamento del Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena 2018, il più importante evento del salto ostacoli in Italia. La Coppa delle Nazioni è la gara più intrigante del concorso ed è in programma oggi, venerdì 25 maggio, alle ore 15.15 con la partecipazione delle squadre più forti del pianeta. Un anno fa l’Italia si prese la scena e salì sul gradino ...

Piazza di Siena 2018 - oggi la Coppa delle Nazioni : orario d’inizio e come seguirla in tv e tempo reale. Il programma completo : Italia a caccia di uno storico bis in Coppa delle Nazioni, in occasione del Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena 2018. Nell’ovale di Villa Borghese, a Roma, la più importante gara a squadre del panorama italiano del salto ostacoli andrà in scena venerdì 25 maggio e vedrà la partecipazione di un autentico parterre de rois, pronto a giocarsi la vittoria in una gara che promette spettacolo ed emozioni. Paolo Paini, Luca Marziani, ...

L’amazzone d’oro e il rilancio verde di Piazza di Siena : Bio-architettura, rispetto della natura e tutela dei monumenti di Piazza di Siena. Diego Nepi, direttore marketing CONI Servizi, racconta la visione del Concorso Ippico Internazionale e annuncia grandi cavalieri e amazzoni. Tra queste Giulia Martinengo, in sella a Verdine SZ, unica donna a difendere i colori dell’Italia nella Coppa delle Nazioni-Intesa Sanpaolo (il gruppo bancario è main sponsor per il terzo anno di fila) del 25 maggio. Con ...

Equitazione - Bologni trionfa nel Premio Safe Riding a Piazza di Siena : Due carabinieri ai primi due posti nella gara di apertura del concorso ippico, giunto alla 86esima edizione Piazza di Siena, anima green e un esercito di giovanissimi per l'edizione numero 86

Piazza di Siena - anima green e un esercito di giovanissimi per l'edizione numero 86 : Iniziato a Villa Borghese il Master 'Fratelli D'Inzeo' che vede in campo i big dell'equitazione mondiale

Equitazione - Piazza di Siena 2018 : Italia a caccia del bis in Coppa delle Nazioni. Ma stavolta l’impresa è più ardua : Un’impresa eroica, a tratti leggendaria. L’Italia sul gradino più alto del podio un anno fa nel Piazza di Siena ha rappresentato una delle immagine più belle dell’annata sportiva degli azzurri. Una vittoria che mancava dal lontano 1985 e che ha restituito agli appassionati Italiani di Equitazione la consapevolezza di aver ritrovato un gruppo forte, compatto, coeso, intraprendente e dotato di grande talento. Un anno dopo, la ...

La 'nuova' Piazza di Siena promette spettacolo. Si alza il sipario - al via l'86° CSIO : ... la Coppa del Presidente Intesa Sanpaolo - Trofeo Challenge 'Bruno Scolari', il Trofeo Pony e la Coppa dei Campioni Pony ai quali si è aggiunta quest'anno la prima edizione del Master Sport. Il ...

Piazza di Siena alza il sipario : al via l'86° CSIO : Il sipario sull'86° CSIO di Roma è pronto ad aprirsi e svelare agli occhi del mondo la nuova, affascinante, veste di Piazza di Siena. 'La forza e la natura nel cuore della storia', il claim della campagna di promozione anticipa in maniera compiuta lo scenario proposto da CONI e ...

Equitazione - Piazza di Siena 2018 : i favoriti per il Grand Prix. Harrie Smolders e gli azzurri sfidano la pattuglia statunitense : Un autentico parterre de rois si appresta a scendere in pista in occasione del Concorso Internazionale Piazza di Siena 2018, che andrà in scena nell’ovale di Villa Borghese, a Roma, tra giovedì 24 e domenica 27 maggio. La più importante competizione italiana del salto ostacoli vedrà la partecipazione di numerosi atleti di primo piano nel panorama internazionale. E il lotto dei potenziali protagonisti appare davvero nutrito e combattivo per ...