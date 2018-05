Perché Musk ha dichiarato guerra ai media | e quali potrebbero essere le conseguenze

Perché Elon Musk vuole aprire una fabbrica di caramelle : Fonte: https://www.wired.com Non bastava la bizzarra produzione di merchandising (culminata con l’uscita sul mercato di un lanciafiamme) a colorare le attività imprenditoriali di Elon Musk ; nella giornata di ieri il numero uno di Tesla e SpaceX ha infatti dichiarato su Twitter che la sua prossima impresa consisterà in un’azienda dedita alla produzione di caramelle . La dichiarazione è arrivata a mezzo Twitter, ma dal momento che Musk ...

Tesla - Perché la parabola di Elon Musk rischia di fallire : Tesla, l’azienda californiana nota per le sue auto elettriche, attraversa un periodo assai difficile. La società ha corso molto in borsa, ma la produzione è rimasta al palo e la narrazione carica di promesse sembra essersi scontrata con la dura realtà. di Antonio Sileo (fonte: lavoce.info) La fortuna sociale Tesla produce auto elettriche premium, ma anche pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia. In pochissimi anni ha raggiunto una ...