Perché Nadia Toffa ha lasciato Le Iene? Ecco la verità sulla malattia

Blastingnews

: Insultano e picchiano due giovani perché vegani, arrestati quattro ragazzi a Milano - LaStampa : Insultano e picchiano due giovani perché vegani, arrestati quattro ragazzi a Milano - Avvenire_Nei : Giuseppe Noia. «Una società senza più aborti? Ecco perché non è un'utopia» - Roma__SPQR : Maggioranza al Senato: perché Conte rischia -

(Di venerdì 25 maggio 2018) I Fan dicontinuano ad essere preoccupati per le sue condizioni di salute e si chiedono perché la conduttrice de LeVIDEOnon sia più tornata in televisione. Da un paio di settimane, infatti, laha abbandonato la conduzione della celebre trasmissione serale di Italiauno, di cui conduceva la puntata domenicale al fianco di Nicola Savino e degli altri inviati della trasmissione tra cui Giulio Golia. Un'assenza che ovviamente non è passata inosservata e che ha fatto subito pensare che le condizioni di salute dellanon siano delle migliori. I fan preoccupati per: perché non c'è più a Le? Ma qual è la verita' dei fatti? Stando alle ultime news di queste ore sembrerebbe che i medici avrebbero consigliato adi prendersi un periodo di riposo dagli impegni professionali così da potersi dedicare alle sole cure che le servono in questo ...