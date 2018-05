Per Orbán la colpa del calo demografico è la democrazia liberale

La fondazione di George Soros sta pensando di chiudere la sua sede di Budapest - Per via di una legge proposta dal governo Orbán : Open Societies Foundations, la seconda più grande organizzazione filantropica del mondo dopo la Bill and Melinda Gates Foundation, finanziata dal miliardario americano di origine ebrea ungherese George Soros, ha annunciato che sta riflettendo sul da farsi con la sua sede The post La fondazione di George Soros sta pensando di chiudere la sua sede di Budapest, per via di una legge proposta dal governo Orbán appeared first on Il Post.

Ungheria - la ‘contro-rivoluzione’ di Victor Orbán e il suo Personale concetto di democrazia illiberale : Il primo ministro Victor Orbán – paladino di Matteo Salvini e Giorgia Meloni – è riuscito a raggiungere la maggioranza sufficiente a dargli la possibilità di cambiare la Costituzione a suo piacimento e continuare la sua opera di trasformazione dell’Ungheria in una “democrazia illiberale”. Questa vittoria è stata costruita con un lavoro paziente, svoltosi sotto gli occhi consapevoli del Consiglio e della Commissione Ue. Dal 2010, lo ...

Toti : vince chi lavora Per il suo Paese - auguri a Orban : Chi lavora nell'interesse del proprio Paese, senza ipocrisie, dall'immigrazione all'economia, ha la fiducia degli elettori. I n bocca al lupo al Premier Orban, scelto dagli ungheresi per la terza volta come capo del Governo » . Lo scrive su Facebook Giovanni Toti, presidente della ...

Anche in Italia c'è chi esulta Per Orban - e forse sogna un ritorno alle urne - : Se una situazione politica è profondamente ingarbugliata, come lo è adesso in Italia, potrebbe bastare il risultato elettorale di un paese nemmeno troppo vicino per cambiare gli equilibri.

Anche in Italia c'è chi esulta Per Orban (e forse sogna un ritorno alle urne) : Matteo Salvini esulta: la vittoria di Viktor Orban in Ungheria è, vista da lui, la riprova che l’onda del futuro dell’Europa si chiama sovranismo. Un passo in avanti verso la scalata di Palazzo Chigi, tanto è vero che il leader leghista, impegnato in questi giorni in un delicato gioco di equilibri tra M5S e centrodestra, affida a Facebook un auspicio impegnativo: “Spero di andarlo a trovare presto a Budapest da ...

Ungheria - Per il sovranista Orban altri quattro anni al comando : ... il partito Fidesz è stato il motore legislativo che ha permesso al premier di mettere il bavaglio a varie istituzioni e settori della società, dai media alla giustizia, ma anche economia e cultura. ...

