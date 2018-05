Per Moody' s ora l' Italia rischia il declassamento

ilgiornale

(Di venerdì 25 maggio 2018) È al termine di una giornata difficile per il governo a trazione Lega-M5S in via di formazione che arriva l'avvertimento di's. L'agenzia di rating ha annunciato di avere messo l'sotto osservazione, in vista di un possibilee con conseguenti ricadute sui mercati.Due le ragioni addotte in un comunicato pubblicato nella seratana. Il rischio significativo di un indebolimento materiale della "forza fiscale dell'dati i piani fiscali del nuovo governo" e "il rischio che lo sforzo per le riforme strutturali si fermi e che le riforme del passato come quella delle pensioni siano ribaltate".Ma's guarda da vicino anche all'azione del prossimo governo, che "lungi dall'offrire la prospettiva di un consolidamento del bilancio", include "potenziali costose misure su tasse e spesa, senza proposte chiare su come finanziarle". E aggiunge che l'osservazione ...