Per il governo resta solo uno scoglio | Paolo Savona

Governo : sindaco Pozzallo - su migranti segua Percorso Minniti : Palermo, 25 mag. (AdnKronos) - "Le critiche di queste ultime ore nei confronti del ministro Minniti sono assolutamente ingiustificate e incomprensibili. Ci auguriamo che la linea politica sull’immigrazione non venga modificata e che il nuovo ministro possa continuare il percorso avviato da Minniti,

Governo - quando Savona diceva : “Io europeista - ma senza riforme di istituzioni l’euro sarà un cappio Per l’Italia” : “Il mio europeismo è forte, ma senza riforme della politica monetaria e delle istituzioni, la moneta unica sarà un cappio al collo intorno al quale non avremo più la mano per controllare lo scivolamento del nodo”. Sono le parole di Paolo Savona, economista e già ministro dell’Industria nel Governo Ciampi, durante il programma “Sfida europea” andato in onda quattro anni fa sul canale della Treccani. Già nel 2014 ...

Per il governo resta solo lo scoglio : Paolo Savona : governo Conte, secondo giorno. Da parte M5S ci si spinge a prevedere già il giuramento per l’ora di pranzo di domani, ma intanto i problemi restano quelli di ieri, sintetizzabili in un nome ed un cognome: Paolo Savona. Non è solo la persona dell’aspirante ministro dell’economia a complicare il quadro, quanto piuttosto i primi segnali di impazienza che giungono da Bruxelles. Stamane il presidente del Consiglio ...

Governo - Franceschini fa gli scatoloni : 'Pronto Per chi arriverà' : Roma, 25 mag. , askanews, Dario Franceschini si appresta a lasciare il Ministero dei Beni culturali e su Twitter posta la foto mentre trasporta uno scatolone nei suoi quasi ex uffici al Collegio ...

Governo : Di Maio - suPerministero Per me? Non se ne sta discutendo : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – Con il premier incaricato Giuseppe Conte “parleremo di tutto quello che bisogna fare in vista della formazione di Governo, ci sarà un confronto tra le forze politiche che sostengono Conte e, appunto, il presidente incaricato”. Lo dice Luigi Di Maio arrivando a Montecitorio, dove sta per iniziare la riunione con Conte e Matteo Salvini. A chi gli domanda se sia pronto a rinunciare al superministero che ...

Economia - Esteri - Infrastrutture : le tre caselle-chiave nella trattativa Per il governo Conte : nella lista dei ministri che il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, consegnerà a breve al presidente della Repubblica ci sono soprattutto tre nomi in bilico. La casella più delicata resta quella del ministero dell’Economia, ma sono irrisolti anche i nodi Esteri e Infrastrutture. Alla Camera incontro decisivo Conte-Salvini-Di Maio...

Economia - esteri e infrastrutture : le tre caselle-chiave nella trattativa Per il nuovo governo : Il combinato disposto del difficile equilibrio fra i partiti e della dialettica con il Quirinale fa di questa partita una sorta di battaglia campale prima del varo dell'esecutivo

Governo - Conte giunto in Banca d'Italia Per incontro con Visco : Roma, 25 mag. , askanews, Il presidente del Consiglio designato, Giuseppe Conte, è giunto nella sede della Banca d'Italia dove incontrerà il governatore Ignazio Visco. Conte è giunto a Palazzo Koch a ...

Matteo Salvini - il retroscena : il piano Per far nascere un governo di centrodestra - la bomba di Augusto Minzolini : Sul governo Lega-M5s pende già la mannaia della fine, secondo Matteo Renzi e Silvio Berlusconi inevitabile. Non è detto però che la caduta del quasi-premier Giuseppe Conte significhi la fine della ...

Governo - Mentana vs Becchi su Savona e Costituzione : “Dice fregnacce”. La replica : “Non si Permetta - stia zitto” : Battibecco tra Enrico Mentana e il professore Paolo Becchi durante la trasmissione Tagadà, in onda su La7. Oggetto del contendere: il potere del Capo dello Stato in merito alla nomina dei ministri e del presidente del Consiglio. “Dice solo fregnacce, stia buono” lo canzona Mentana. Poi l’analisi di Becchi sul nascente Governo e il nome al Ministero dell’Economia: “Se salta Savona (Paolo Savona, economista, ndr), ...

Riforma pensioni Governo Conte/ Quota 100 e Quota 41 - il costo Per ogni famiglia (ultime notizie) : Riforma pensioni Governo Conte. Quota 100 e Quota 41, il costo per ogni famiglia. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali di oggi, 25 maggio(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 09:21:00 GMT)

Governo : Per Conte ancora un giorno di trattativa sui Ministri : Il neo Presidente Conte avrà ancora un giorno di tempo prima di salire al Quirinale per sciogliere la riserva sulla formazione del Governo. Dopo aver ascoltato le delegazioni parlamentari di tutte le ...