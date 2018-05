Pechino Express 2018 | Marcello Cirillo e Paola Caruso nel cast

Pechino Express 2018 : i nomi dei primi concorrenti : Chi sono i primi concorrenti di Pechino Express 2018 Sono stati rivelati i nomi dei primi concorrenti di Pechino Express 2018. Nel cast di questa nuova edizione, attesa in autunno in prima serata su Rai2, sono stati arruolati anche Eleonora Brigliadori, Paola Caruso, Marcello Cirillo, Andrea Montovoli, Nicole Murgia, Federica Riccardi, Patrizia Rossetti, Adriana Volpe […] L'articolo Pechino Express 2018: i nomi dei primi concorrenti ...

Pechino Express 2018 - tra le coppie Adriana Volpe - Marcello Cirillo - Eleonora Brigliadori - Patrizia Rossetti e le "wags" : Entro la fine del 2018, andrà in onda la settima edizione di Pechino Express, l'adventure-game di Rai 2, condotto da Costantino Della Gherardesca.Stando alle anticipazioni pubblicate sul settimanale Spy, nell'articolo firmato da Giulio Pasqui e Francesco Canino, una delle coppie che prenderà parte alla prossima edizione di Pechino Express sarà composta da Adriana Volpe (nome già anticipato da noi di TvBlog) e da Marcello Cirillo, da poco ...

Tommaso Zorzi a Pechino Express 7 / Uno dei protagonisti di Riccanza sbarca sulla Rai per l'adventure game : Tommaso Zorzi a Pechino Express 7, uno dei protagonisti del reality di Mtv "Riccanza" sbarca sulla Rai per l'adventure game condotto da Costantino della Gherardesca. Chi in coppia con lui?(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 23:27:00 GMT)

Tommaso Zorzi a Pechino Express 7 (Anteprima Blogo) : Proseguono qui su TvBlog le anticipazioni sul cast della prossima edizione di Pechino Express in onda sulla Rete 2 della Rai il prossimo mese di settembre. Alla conduzione dell'adventure game principe della tv italiana ci sarà ancora Costantino Della Gherardesca e le otto coppie di concorrenti partiranno il prossimo mese per gettarsi nell'avventura televisiva di Pechino Express fra prove, rincorse, ricompense, in un programma che permette di ...

Tommaso Zorzi a Pechino Express 7 (Anteprima Blogo) : Proseguono qui su TvBlog le anticipazioni sul cast della prossima edizione di Pechino Express in onda sulla Rete 2 della Rai il prossimo mese di settembre. Alla conduzione dell'adventure game principe della tv italiana ci sarà ancora Costantino Della Gherardesca e le otto coppie di concorrenti partiranno il prossimo mese per gettarsi nell'avventura televisiva di Pechino Express fra prove, rincorse, ricompense, in un programma che permette di ...

Adriana Volpe - il no al Grande Fratello Vip : rimarrà in Rai con Pechino Express e un nuovo programma estivo : Il prossimo autunno torna in onda una nuova edizione di Pechino Express condotto da Costantino Della Gherardesca e fra i concorrenti ci sarà anche Adriana Volpe . Dopo il triste epilogo a I Fatti ...

Adriana Volpe - il no al Grande Fratello Vip : rimarrà in Rai con Pechino Express e un nuovo programma estivo : Il prossimo autunno torna in onda una nuova edizione di Pechino Express condotto da Costantino Della Gherardesca e fra i concorrenti ci sarà anche Adriana Volpe . Dopo il triste epilogo a I Fatti ...

«Pechino Express 2018» : Adriana Volpe nel cast? : Sorride, Adriana Volpe. Sorride come non sorrideva da tempo. Dopo l’addio ai Fatti Vostri e la lontananza dal collega Giancarlo Magalli sembra come rinata, fresca, pronta a nuove avventure. E così, dopo il Mezzogiorno in Famiglia che conduce tutti i sabati e le domeniche, ecco una nuova sfida: quella di concorrente della prossima edizione di Pechino Express, al via in autunno su ...

Pechino Express 7 - ecco il primo concorrente : rubato al Grande Fratello : Anche se gli ascolti delle scorse stagioni non hanno premiato del tutto Pechino Express , il programma condotta da Costantino della Gherardesca tornerà su Rai2 per la settima edizione . Secondo quanto ...

Adriana Volpe 'scippata' da Pechino Express al GF VIP? Ecco cosa è successo : Il prossimo autunno tornerà sempre su Rai 2 e con al timone Costantino della Gherardesca Pechino express , giunto oramai alla sua 7° edizione: nel calderone dei concorrenti, spunta il nome di un ...

Pechino Express 2018 : Adriana Volpe sarà nel cast? : Pechino Express 2018 news – Adriana Volpe sarà nel cast dell’adventure game di Rai 2? Secondo i rumors del momento, la conduttrice di Mezzogiorno in famiglia sarebbe già in trattative con la produzione. Pechino Express 2018 mantiene l’assoluta segretezza su location e cast dell’edizione di quest’anno, ma sembra proprio che Adriana Volpe sia fra i papabili a partecipare al programma. Pechino Express 2018: i rumors ...

Adriana Volpe dopo Mezzogiorno in Famiglia farà Pechino Express : Mezzogiorno in Famiglia: Adriana Volpe pronta per Pechino Express Adriana Volpe sembra essere pronta per iniziare una nuova avventura televisiva dopo la sua partecipazione a Mezzogiorno in Famiglia. Stando da quanto riportato Tv Blog, la presentatrice sarebbe stata scelta per formare il cast della nuova edizione di Pechino Express. Il game show di Costantino Della Gherardesca sarebbe pronto a tornare sul piccolo schermo, salvo cambi di ...

Adriana Volpe in Pechino Express 7? Tutto pronto per la nuova edizione dell’adventure game di Rai2 : Prime indiscrezioni su Pechino Express 7. La macchina produttiva si è avviata ormai da qualche settimana come confermato dallo stesso Costantino della Gherardesca reduce del tiepido successo ottenuto con The Voice of Italy fino a qualche settimana fa. Pechino Express 7 andrà in onda tra settembre e ottobre con la stessa formula di sempre: coppie di concorrenti pronti ad andare in giro grazie ai passaggi che riusciranno a procurarsi, al cibo ...

Adriana Volpe verso Pechino Express 7 (Anteprima Blogo) : La macchina organizzativa di Pechino Express è già da qualche settimana attiva. Secondo quanto risulta a Blogo, nel cast della nuova edizione dell'adventure game di Rai2, in onda, salvo sorprese, nell'autunno del 2018, ci dovrebbe essere Adriana Volpe. La storica conduttrice dei programmi di Michele Guardì (I fatti vostri e Mezzogiorno in famiglia) avrà così una nuova e stimolante opportunità professionale, prendendo parte al divertente ...