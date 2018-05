pat * ' Siamo Europa' | Questo pomeriggio a palazzo Geremia si è parlato di ' Industria 4 0

Governo : Di Maio - siamo compatti : ANSA, - ROMA, 25 MAG - "L'incontro è andato molto bene. E' come se avessimo lavorato sempre insieme, c'è una totale sinergia e sintonia e stiamo lavorando con abbastanza velocità per assicurare il ...

F1 - Bottas preoccupato : “la macchina non è stata grandiosa in mattinata - ma possiamo lottare per la pole” : Valtteri Bottas non è apparso abbastanza soddisfatto del comportamento della Mercedes nelle prime due libere, anche se la pole non è utopia Giornata positiva per la Mercedes quella andata in scena ieri a Montecarlo, nel corso della quale Hamilton e Bottas hanno raccolto dati importanti in vista di qualifiche e gara. Niente posizioni di vertice, prenotate dalle due Red Bull di Ricciardo e Verstappen, ma ottimi riferimenti cronometrici soprattutto ...

La Ue : non siamo preoccupati dall'ItaliaLega : FI vota governo neutrale? E' addio : Attesa per le decisioni che prenderà Mattarella nelle prossime ore. Di Maio: "Il voto a luglio sarà un ballottaggio con la Lega".

Roma - il passeggero che viaggiava sul bus esploso a via del Tritone : 'Abbiamo visto il fumo e siamo scappati' : 'Avevo appena preso l'autobus su via del Tritone vicino alla fermata di piazza Barberini quando dopo 20 metri il mezzo ha cominciato a rallentare. Qualche passeggero, che viaggiava sui sedili ...

Malagò : «Preoccupato per i diritti tv. Seconde squadre? Ci siamo» : In un'intervista a Sportitalia il presidente del Coni ha parlato della questione diritti Tv, delle Seconde squadre e di uno stadio di proprietà per la Lazio. L'articolo Malagò: «Preoccupato per i diritti tv. Seconde squadre? Ci siamo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Papà scappato di casa con i figli. Ha telefonato : 'Siamo in Tunisia' : Il Papà scappato da casa domenica scorsa portando con sè i due figli ha telefonato alla moglie: stanno bene e sono in Tunisia. I due bimbi sono spariti da Bolzano, dove vive la famiglia, con il loro ...

Transumanza : Zaia - siamo con sindaci vicentini per Veneto patrimonio Unesco (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘siamo oggi ‘ ricorda il Presidente del Veneto ‘ tra le Regioni d’Italia maggiormente rappresentate nella lista del patrimonio Mondiale Unesco, dove già spiccano Venezia e la sua Laguna, l’Orto Botanico di Padova, la città di Vicenza e le Ville Palladiane del Veneto, la Città di Verona, i Siti Palafitticoli Preistorici dell’arco alpino, le Opere di Difesa Veneziane tra ...

Transumanza : Zaia - siamo con sindaci vicentini per Veneto patrimonio Unesco : Venezia, 27 apr. (AdnKronos) – ‘La Transumanza è simbolo di storia, cultura, identità del popolo Veneto e dei veneti della montagna. Per questo la richiesta di dieci Comuni del vicentino ha tutta la mia condivisione. Questa antica tradizione ha tutte le caratteristiche per diventare patrimonio dell’Umanità Unesco, affiancandosi a molte altre realtà del territorio, che fanno del Veneto una vera e propria Regione-Unesco, a ...

Transumanza : Zaia - siamo con sindaci vicentini per Veneto patrimonio Unesco (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “siamo oggi – ricorda il Presidente del Veneto – tra le Regioni d’Italia maggiormente rappresentate nella lista del patrimonio Mondiale Unesco, dove già spiccano Venezia e la sua Laguna, l’Orto Botanico di Padova, la città di Vicenza e le Ville Palladiane del Veneto, la C

Transumanza : Zaia - siamo con sindaci vicentini per Veneto patrimonio Unesco : Venezia, 27 apr. (AdnKronos) - “La Transumanza è simbolo di storia, cultura, identità del popolo Veneto e dei veneti della montagna. Per questo la richiesta di dieci Comuni del vicentino ha tutta la mia condivisione. Questa antica tradizione ha tutte le caratteristiche per diventare patrimonio dell’

Coree : Kim - legati dal sangue - siamo compatrioti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Governo - Rosato : “Siamo incompatibili con M5s e Lega - non con Forza Italia. Ma non c’è progetto per governare con loro” : “incompatibili”. Lo ripete una, due, tre volte e più, Ettore Rosato. Nello studio di Porta a Porta, il vice presidente della Camera non ha dubbi: M5s e Pd non possono governare insieme. Diverso, invece, il discorso con Forza Italia: “Sarei poco credibile se dicessi che siamo incompatibili con loro, perché nel 2013, c’era Bersani, abbiamo fatto insieme il Governo Letta – risponde a una domanda di Massimo Franco del ...

A fuoco bus di studenti - il prof : «Siamo scappati nella galleria invasa dal fumo» : Gli studenti e i loro accompagnatori sono stati portati in una palestra a Spotorno in attesa della decisione se proseguire il viaggio con un altro pullman o tornare a casa

Betti - SìAmoLucca - : 'Preoccupati per l'escalation di aggressioni alle donne. Ma il Comune tace' : ... forse costretto dalle esternazioni di altri esponenti della politica lucchese, ovviamente di pensiero contrario al suo, Ci chiediamo: ma gli elettori dell'attuale giunta come la pensano? Possibile ...