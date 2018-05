lastampa

: Passeggeri dei bus arruolati come spie, 150 euro a chi segnala i senza biglietto - LaStampa : Passeggeri dei bus arruolati come spie, 150 euro a chi segnala i senza biglietto - infoiteconomia : Volo Ryanair ritarda 5 ore, rivolta dei passeggeri del volo Palermo-Roma - romi_andrio : RT @LaStampa: Passeggeri dei bus arruolati come spie, 150 euro a chi segnala i senza biglietto -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Un concorso a premi per esseree smascherare l’eventuale malcostume die autisti: lo ha promosso la Sad, società per il trasporto pubblico locale dell’Alto Adige, che opera anche nel campo ferroviario e delle funivie. Si reclutano cinquanta novelli 007 che, ovviamente in incognito, saliranno a bordo di bus e treni e -...