maremmanews

: Passalacqua: il Braccagni conquista la seconda posizione in classifica nel Girone A - maremmanews : Passalacqua: il Braccagni conquista la seconda posizione in classifica nel Girone A - GrossetoSport : Coppa Passalacqua Braccagni-Fonteblanda - GrossetoSport : Coppa Bruno Passalacqua, girone A: il Braccagni vince e raggiunge il Gavorrano ai quarti. Fonteblanda ai saluti… -

(Di venerdì 25 maggio 2018) La cronaca. Dopo soli 6' rapino deposita in rete al termine di una geometria godibile, 1-0. Il tifo è caldo sugli spalti dove sono in azione trombette e grida. Il Fonteblanda non trova i giusti ...