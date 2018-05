Passaggi a livello a rischio | sicuri solo 100 su seimila in Italia

Schianto Treno-Tir - il Passaggio a livello stava per essere chiuso : mancava solo una firma : L'intersezione tra i binari e la strada nel comune torinese di Caluso dove treno e tir si sono scontrati facendo due morti, doveva essere soppressa. C'è già il progetto e i soldi sono stati stanziati ma i lavori devono ancora partire a causa di lungaggine burocratiche.Continua a leggere

Quei Passaggi a livello a rischio strage : 200 vittime in 11 anni : I passaggi a livello rappresentano un pericolo per la sicurezza ferroviaria e per la pubblica incolumità e vanno eliminati del tutto. Lo affermano le associazioni de consumatori, intervenendo sullo ...

Treno contro Tir - per chiudere il Passaggio a livello mancava una firma : In attesa che la magistratura chiarisca cause e responsabilità, per pendolari e associazioni di consumatori l'incidente è il segnale dell'urgenza - dicono - di mettere in sicurezza il trasporto. Ed è ...

Treno contro Tir - per chiudere il Passaggio a livello mancava una firma : Treno contro Tir, per chiudere il passaggio a livello mancava una firma Treno contro Tir, per chiudere il passaggio a livello mancava una firma Continua a leggere L'articolo Treno contro Tir, per chiudere il passaggio a livello mancava una firma proviene da NewsGo.

Caluso - treno contro tir : 2 morti - indagato camionista/ Video - Codacons : “Passaggi a livello pericolosi” : Caluso, treno deraglia dopo scontro con tir Video, incidente ferroviario: due morti e 23 feriti dopo quanto accaduto nella tarda serata di ieri presso la frazione Are(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 15:01:00 GMT)

Scontro treno-tir nel Torinese - testimone : “Una tragedia annunciata - tanti i Passaggi a livello pericolosi” : “E’ una tragedia annunciata. Di passaggi a livello pericolosi come quello ce ne sono tanti sulla linea tra Ivrea e Chivasso. Ed e’ un caso che sia successo un incidente solo adesso. Il Treno viaggiava a 100-120 chilometri orari quando si e’ scontrato con il Tir. Il trasporto eccezionale era impegnato in una complessa manovra in mezzo al passaggio a livello. Se ci fossero stati dei sensori che segnalavano la presenza di un ...

Scontro treno-tir nel Torinese : quel Passaggio a livello al centro delle polemiche da anni : Il passaggio a livello dove un treno ha travolto un tir bloccato sui binari nel comune Torinese di Caluso, da tempo era al centro delle polemiche per disservizi e malfunzionamenti ma le autorità della zona si erano opposte alla sua abolizione e la relativa chiusura della strada come prospettato da Rfi.Continua a leggere

Incidente Caluso - allarme del Codacons : "I Passaggi a livello sono ancora troppi" : Due morti, più di venti feriti: sono tutte da stabilire le eventuali responsabilità del tragico Incidente al passaggio a livello di...

Scontro tra treno e tir - due morti e 20 feriti sulla Torino-Ivrea. “Il camion ha sfondato il Passaggio a livello” : Un tir fermo sui binari all’altezza di un passaggio a livello. Un treno regionale, il Torino-Ivrea 10027, che non riesce a fermarsi in tempo, nonostante il macchinista abbia azionato in freno di emergenza. E lo Scontro, che fa deragliare il locomotore e due vagoni. E’ successo mercoledì sera, intorno alle 23:20, tra le stazioni di Rodallo e Caluso sulla linea Chivasso-Aosta. L’impatto violentissimo ha ucciso due ...

Ivrea. Treno travolge tir a Passaggio a livello - 2 morti : Ivrea. Treno travolge tir a passaggio a livello, 2 morti – E’ di almeno due morti e una ventina di feriti, tre dei quali gravi, il bilancio della sciagura ferroviaria della notte scorsa in Piemonte in cui un Treno e un Tir si sono scontrati a Caluso, lungo la linea Torino-Ivrea. A perdere la vita sono stati il macchinista del convoglio, il 61enne Roberto Madau, e il 64enne romeno Stefan Aureliana che conduceva il mezzo di scorta ...

Scontro in un Passaggio a livello nel Torinese tra un tir e un treno che deraglia : 2 morti - più di 20 feriti : Grave incidente ieri sera sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea, dove un treno regionale ha travolto un tir che aveva sfondato le barriere di un passaggio a livello ed era fermo sui binari -

Treno deragliato Caluso/ Video ultime notizie incidente ferroviario Chivasso : contro Tir a Passaggio a livello : incidente ferroviario sulla Torino-Ivrea. Treno contro tir, schianto su una casa: un morto accertato, l'impatto avvenuto in prossimità di un passaggio a livello(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 01:20:00 GMT)

Passaggio a livello incustodito - treno investe auto nel Casertano : grave il conducente : Incidente nel Casertano, dove un'auto è stata investita da un treno regionale a San Felice a Cancello, nel Casertano. L'impatto è avvenuto all'altezza di un Passaggio a...

Incidente al Passaggio a livello : ferito : Perde il controllo dell'auto al passaggio a livello e va a sbattere contro il palo al bordo della ferrovia. ferito seriamente un uomo di 53 anni a Pratovecchio Stiia sulla provinciale 310 del Bidente, ...