Parla l’ex marito di Katinka Hosszu | il retroscena sul matrimonio è clamoroso | “ha

Ariana Grande Parla della relazione “tossica” con l’ex Mac Miller : “Non sono una babysitter” : La storia è finita a inizio maggio The post Ariana Grande parla della relazione “tossica” con l’ex Mac Miller: “Non sono una babysitter” appeared first on News Mtv Italia.

G8 - l’ex capo dei Gis : “La Diaz? Non c’ero - non so se si esagerò”. Ma condannati in 25 e fu un agente a Parlare di ‘macelleria’ : Carlo Giuliani è diventato “un eroe” mentre Mario Placanica, il carabiniere che sparò al giovane genovese durante il G8 del 2001, “ha dovuto lasciare l’Arma” e “da quel processo, anche mediatico che ha avuto, sta ancora sotto cura, ma nessuno ne parla”. L’ex capo del Gis dei carabinieri, il ‘comandante Alfa’, ritorna sui fatti durante il vertice dei primi ministri a Genova descrivendoli ...

Delitto di Avetrana - Parla l’ex di Ivano Russo : “Quando Sarah veniva uccisa lui non era a casa” : Delitto di Avetrana, parla l’ex di Ivano Russo: “Quando Sarah veniva uccisa lui non era a casa” La testimonianza di Virginia Colletta, ex di Ivano Russo, smentisce quella dell’ex amore di Sabrina Misseri a amico della piccola Sarah. Il giovane ha sempre affermato di essere a casa mentre la ragazzina veniva strangolata nel garage dei […] L'articolo Delitto di Avetrana, parla l’ex di Ivano Russo: “Quando Sarah veniva uccisa lui non era ...

Paola Di Benedetto - l’amore tra Matteo e Alessia al GF : Parla l’ex naufraga : Paola Di Benedetto dice la sua sulla storia tra Matteo e Alessia al Grande Fratello A Mattino 5 Paola Di Benedetto commenta la relazione dell’ex Matteo Gentili e Alessia Prete, nata al Grande Fratello. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2018 ha rivelato di non essere per nulla infastidita nel vedere il calciatore insieme alla gieffina. […] L'articolo Paola Di Benedetto, l’amore tra Matteo e Alessia al GF: parla ...

“Penso che Gigi…”. Boom! Alena cattivissima. Le corna di Buffon prudono ancora e adesso la Seredova Parla : una furia contro l’ex e Ilaria D’Amico : Parole al veleno di Alena Seredova su Gigi Buffon, nel girono del suo addio alla Juve. L’ex moglie del portiere bianconero, ospite a Matrix Chiambretti, ha demolito l’ex marito a suon di battute. I due sono stati sposati dal 2011 al 2014 e dalla loro unione sono nati due figli, Luis Thomas e David Lee. Oggi Buffon è legato alla giornalista Ilaria D’Amico e anche l’ex modella ceca, 40 anni, vive una nuova storia. La ...

“Fabrizio - ora basta”. La verità di Silvia Provvedi sulla rottura con Corona. La cantante Parla per la prima volta della separazione con l’ex re dei paparazzi - svelando il perché di quella scelta improvvisa : Una rottura che ha fatto clamore quella tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona, una coppia che nonostante le mille difficoltà era parsa determinata ad andare avanti insieme. La cantante aveva atteso l’ex re dei paparazzi italiani fuori dal carcere al momento della sua scarcerazione e aveva mostrato una volontà di ferro nel difenderlo contro tutto e tutti. Poi, col passare delle settimane, qualcosa si era improvvisamente incrinato. ...

“Salta tutto!”. Morali e Scintilla - l’annuncio d Barbara D’Urso. Ospiti a Pomeriggio Cinque - l’ex naufraga dell’Isola dei famosi e il comico Parlano del matrimonio e confessano cosa è successo dopo il reality show : Gianluca Fuselli, in arte Scintilla, aveva consegnato in diretta a Pomeriggio Cinque l’anello di fidanzamento a Elena Morali che a stento era riuscita a trattenere le lacrime. Il comico di Colorado aveva voluto condividere con tutto il pubblico questo momento magico. Così aveva deciso di suggellare il suo amore per la ex Pupa in televisione. “Aspettavo a darglielo in maniera un po’ più isolata – aveva detto Scintilla nel salotto di ...

Tiziano Renzi e l’affare degli outlet - Parla l’ex socio Dagostino : “Lo usavo per condizionare psicologicamente i politici” : Perché portava in giro Tiziano Renzi a incontrare i politici? “Perché faceva parte del suo lavoro, quello della lobby. Era un’epoca, quella, dove incontravi un tale per strada e voleva stare con Renzi“. Il padre dell’ex premier era il suo biglietto da visita? “Come l’arbitro che dà il rigore alla Juventus per condizionamento psicologico“. Parola di Luigi Dagostino, che in un’intervista a La Verità ...

L’ex compagna di Bobby Solo ecco perchè non Parla con la figlia : Mimma Foti l’ex compagna di Bobby Solo e madre di Veronica, racconta a “Domenica Live” il distacco tra Bobby Solo e la figlia, ora nella casa del Grande Fratello. A tredici anni, stando ai racconti fatti da Veronica, confermati ora dalla madre, Bobby Solo, dopo una discussione, ha riportatola figlia a casa e ha chiuso i rapporti. «Veronica è stata una figlia voluta. La storia è durata circa cinque/sei anni, poi sono andata via, avevo ...

Uomini e Donne - Sabrina Ghio fidanzata : Parla l’ex tronista : Uomini e Donne, Sabrina Ghio innamorata di Carlo: la conferma dell’ex tronista Era da diverso tempo che non si faceva altro che parlare dell’attuale situazione sentimentale di Sabrina Ghio. La bellissima bionda di Uomini e Donne sembrava infatti aver ritrovato l’amore al fianco di un uomo sconosciuto al mondo dello spettacolo. Ora, è la diretta […] L'articolo Uomini e Donne, Sabrina Ghio fidanzata: parla l’ex ...

“Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati” : l’annuncio choc che ha sconvolto i fan. A Parlare proprio lei - l’ex Grande Fratello Vip - che spiega il motivo della separazione a sorpresa. Gli utenti increduli (e addolorati) : Una notizia improvvisa, arrivata come un fulmine a ciel sereno. Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati. A dare la notizia, subito rimbalzata sui social, è stata proprio lei, l’ex protagonista del Grande Fratello Vip, che ha annunciato sul suo Instagram Stories che l’amore era arrivato al capolinea. La coppia si era conosciuta nello studio della trasmissione Uomini e Donne. Il dj aveva infatti vestito i panni del ...

“Rovinata da Maria De Filippi”. Roberta Beta - l’accusa pesante : l’ex concorrente del primo - storico Grande Fratello Parla per la prima volta di quella dolorosa scelta che ha pesato come un macigno sulla sua vita. Parole davvero inaspettate : Nella vita come nel mondo della tv ci sono scelte che ci portiamo dietro e che segnano il nostro cammino, nel bene e nel male. Scegliere di partecipare o meno a una trasmissione, rifiutare un ruolo o accertarlo con entusiasmo, sono situazioni che rientrano esattamente nella categoria. Ne sa qualcosa lei, che gli appassionati di reality show più attenti ricorderanno bene per essere stata nel cast del primo, indimenticabile Grande Fratello, ...

Gessica Notaro a Ballando con le Stelle risponde ai legali dell’ex Eddy Tavares : “Più mi dite di tacere più continuerò a Parlare” : “Non continuate ad insistere perché più mi dite di tacere, più continuerò a parlare”. Gessica Notaro, dopo l’esibizione a Ballando con le Stelle su Rai Uno, ha risposto così ai legali dell’ex Eddy Tavares che in una lettera pubblica avevano rimproverato la donna di aver raccontato troppo dettagliatamente delle sue cicatrici. “continuerò a parlare, per me, per quelle donne che non ci sono più e che non possono raccontarlo ...