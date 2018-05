Paredes al Napoli? Contatti con lo Zenit per l' ex Roma | ma va risolto il nodo Jorginho

Il Napoli su Leandro Paredes : contatti con lo Zenit - la richiesta è di 30-35 milioni : Un Napoli tutto da plasmare, e da rendere ancor più competitivo: è questa la scelta di Aurelio De Laurentiis, che ha fortemente voluto l'ingaggio di Carlo Ancelotti per poter avere un allenatore ...

Calciomercato Napoli - contatto con Paredes : sarà lui il dopo-Jorginho? : Jorginho minaccia di andar via da Napoli ed il patron De Laurentiis va subito all’assalto di uno dei centrocampisti più interessanti in circolazione Il Napoli è pronto a scatenarsi. Dopo l’arrivo di Carletto Ancelotti sulla panchina partenopea, adesso è giunto il momento di pianificare le mosse di Calciomercato che Giuntoli dovrà mettere a segno nelle prossime settimane. Il primo passo è stato fatto in merito al regista di ...