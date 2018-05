Panchina Avellino | addio con Foscarini | i nomi per il sostituto

Avellino - Foscarini : 'Ardemagni? La Panchina non gli fa male' : L'allenatore dell' Avellino , Claudio Foscarini , ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro il Perugia : ' Una grande piazza, quando mi hanno chiamato non ci ho pensato un attimo e sono venuto di corsa. E' una sfida difficile per ...

Serie B Avellino - esonerato Novellino : Panchina a Foscarini : Avellino - L' Avellino ha esonerato l'allenatore Walter Alfredo Novellino . Al suo posto, fino alla conclusione della stagione in corso, la società bianco-verde ha ingaggiato Claudio Foscarini , 59 ...

