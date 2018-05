Palermo - marito di una paziente dà pugno in faccia a un medico del pronto soccorso : Palermo, marito di una paziente dà pugno in faccia a un medico del pronto soccorso Palermo, marito di una paziente dà pugno in faccia a un medico del pronto soccorso Continua a leggere L'articolo Palermo, marito di una paziente dà pugno in faccia a un medico del pronto soccorso proviene da NewsGo.

Palermo - marito di una paziente dà pugno in faccia a un medico del pronto soccorso : Nuova aggressione ai danni di un medico, ancora una volta all'ospedale Vincenzo Cervello di Palermo. L'uomo è stato colpito con un pugno in faccia e si è chiuso in una stanza del pronto soccorso ...

Palermo : nuova aggressione in ospedale - medico colpito da marito paziente : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - Una nuova aggressione a un medico in ospedale. E' accaduto ieri sera al pronto soccorso dell'ospedale 'Cervello' di Palermo, dove un medico è stato raggiunto da un pugno sferrato dal marito di una paziente. Secondo una rima ricostruzione, l'uomo avrebbe aggredito il gi

Palermo : nuova aggressione in ospedale - medico colpito da marito paziente : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) – Una nuova aggressione a un medico in ospedale. E’ accaduto ieri sera al pronto soccorso dell’ospedale ‘Cervello’ di Palermo, dove un medico è stato raggiunto da un pugno sferrato dal marito di una paziente. Secondo una rima ricostruzione, l’uomo avrebbe aggredito il giovane medico per la lunga attesa per fare una Tac per la moglie. La donna era già andata al pronto soccorso ma ...

Palermo : donna picchiata dal marito salvata dal suocero che chiama la Polizia : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) - Una giovane donna picchiata dal marito viene salvata dal suocero che chiama la Polizia. E' avvenuto a Palermo dove il giovane è stato arrestato dalla Questura di Palermo con l'accusa di lesioni e maltrattamenti nei confronti della moglie. Ad avvertire gli agenti dell’U

Palermo - timbrava il cartellino e mandava marito e figli a lavorare al suo posto : Palermo, timbrava il cartellino e mandava marito e figli a lavorare al suo posto La donna, addetta alle pulizie al comune di Baucina, firmava la presenza in ciabatte e tuta, poi tornava a casa e delegava le sue mansioni agli uomini di casa Continua a leggere L'articolo Palermo, timbrava il cartellino e mandava marito e figli a lavorare al suo posto proviene da NewsGo.

Palermo : dipendente comunale si faceva sostituire da marito e figli - arrestata : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) – Una donna, addetta alle pulizie del Comune di Baucina, piccolo centro del palermitano, invece di andare al lavoro timbrava il badge e andava via per effettuare commesse personali oppure si faceva sostituire dal marito o dai figli. Ma la donna, A.M. L.B. di 54 anni, è stata scoperta e arrestata con l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato e falsa attestazione in servizio e denunciato in stato di ...