Pagella del look | Saoirse Ronan

dilei

: ? A quale costo vorresti comprarlo? - Puoi fare tu una proposta d'acquisto ? Pagella d'Aggregazione all'Aposto… - giocarmon : ? A quale costo vorresti comprarlo? - Puoi fare tu una proposta d'acquisto ? Pagella d'Aggregazione all'Aposto… - giocarmon : ? A quale costo vorresti comprarlo? - Puoi fare tu una proposta d'acquisto ? Pagella d'Aggregazione all'Aposto… - UgoSacchetti : @edoardodesilva @molumbe @ntr_ob @FPuppato88 Infatti A è un bel 7/10 in pagella. Per quel che possano valere rating… -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Giovanissima (classe 1994),è una vera giovane stella del panorama Hollywoodiano. Le sue origini irlandesi, si intuiscono dal suo nome (che significa libertà in gaelico) e sai suoi colori chiarissimi e delicati. Ha una figura esile e sottile, un viso da bambolina di porcellana, ma ha interpretato sul grande schermo personaggi molto complessi in ruoli che le sono valsi candidature agli Oscar e Golden Globe, come il recentissimo film Lady Bird. E ora veniamo a noi:sarà capace di valorizzarsi sempre?: i Golden Globe Bella, bellissima, stellare direi: mi piace moltissimo la geometria dell’abito, la linea sinuosa le si adatta come un guanto, i capelli sono perfetti, raccolti ma non troppo tirati e i gioielli sono grandi il giusto. Credo che questa sia una delle sue mise migliori. Per me voto 9 (non do il 10 perchè sono una perfezionista!!!). Fonte ...