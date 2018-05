Padova | carabinieri liberano giovane cinese costretta a prostituirsi

sportfair

: Bimbo chiuso in auto salvato dai carabinieri #Padova #bambino #carabinieri #auto #panico #paura - TgPadova : Bimbo chiuso in auto salvato dai carabinieri #Padova #bambino #carabinieri #auto #panico #paura - TgPadova : Bimbo chiuso in auto salvato dai carabinieri #Padova #bambino #carabinieri #auto #panico #paura - TgPadova : Sexy-ricatto da 150mila euro: 42enne in manette #Padova #amante @ricatto #soldi #imprenditore #arresto #carabinieri -

(Di venerdì 25 maggio 2018), 25 mag. (AdnKronos) – Idella Compagnia di Este (Pd), a conclusione di un’attività di indagine coordinata dal Pubblico Ministero presso la Procura di Rovigo Sabrina Duò, hanno arrestato per favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione e riduzione in schiavitù, una60enne, con precedenti specifici.A far scattare le indagini la segnalazione che in un appartamento del centro di Este, da circa un mese, c’era un’insolito via vai di uomini. A confermare che all’interno dell’abitazione potesse svolgersi attività di prostituzione anche appuntamenti e riferimenti espliciti all’indirizzo monitorato rinvenuti su alcuni siti di incontri. Ihanno dunque pianificato l’accesso allo stabile dove hanno trovato l’arrestata e unaconnazionale in abiti succinti: alla vista dei militari, la ragazza, in ...