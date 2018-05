Orfini | Pd ha perso perchè subalterno

Orfini : “Pd ha perso le elezioni anche per aver inseguito Salvini sui migranti” : Matteo Orfini sostiene che il Pd abbia perso le elezioni anche per aver prolungato la legislatura dopo il referendum costituzionale e per la questione migranti: "Nel momento in cui hai legato la sicurezza al tema dell'immigrazione, hai sdoganato Salvini. Abbiamo accettato la lettura degli altri e quando sei subalterno poi perdi".Continua a leggere