Operaio caduto da un capannone alle Pianazze | è in prognosi riservata

Treviso : Operaio tenta di recuperare uno zaino caduto in acqua - ma cade nel canale e annega : Flavio Isidoro, un operaio di 55 anni, è morto annegato dopo essere scivolato nell'acqua di un canale nel tentativo di recuperare uno zainetto. L'uomo stava effettuando le letture dei contatori per conto della ditta per cui lavorava.Continua a leggere