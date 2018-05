Onitsuka Tiger | una collezione di sneakers Made in Italy

gqitalia

(Di venerdì 25 maggio 2018) Un evento esclusivo a Milano, al 10 di Corso Como per la presentazione di una nuova linea difirmata dae dedicata al Bel Paese. Lo storico marchio giapponese è partito da due suoi modelli iconici per reinterpretarli con un tocco di italianità. Con una versione unica dei due primi modelli OK Basketball MID MII e Mexico 66 MII, la nuovain” fonde l’heritage e il design dicon l’abilità e il savoir-faire italiano. Leggi anche: LeStripes compiono 50 anni Ispirati al design originale, entrambi i modelli presentano una suola personalizzata che si rifà alla “Octopus Salad Story”. Si tratta della leggenda aziendale per cui un tentacolo di polipo, incastrato per caso sulla ciotola di insalata del fondatore Kihachiro, avrebbe ispirato l’innovativa suola a ventosa del primo ...