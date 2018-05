OneDrive | in arrivo nuove funzionalità per la condivisione e il lavoro

surface-phone

(Di venerdì 25 maggio 2018) Lunedì, durante la conferenza SharePoint in Nord America, Microsoft ha annunciato dellededicate allae alinper. Scansione e caricamento di foto su dispositivi mobili Nuova esperienza di scansione: aggiunta un’icona dedicata nella barra delle schede. Ora è più semplice aggiungere pagine, annotare e modificare il nome del file o della cartella di destinazione direttamente durante la cattura dei contenuti. Caricamento automatico delle foto infor Business: introdotto il supporto per il caricamento automatico di foto e video catturati sul rullino locale su iOS e Android. Collaborazioni e condivisioni più sicure Link protetti da password: verrà aggiunta la possibilità di impostare e richiedere una password quando si condivide un file o una cartella con altre persone. I link protetti non sono necessari se si ...