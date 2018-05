repubblica

: Omicidio Circeo, nuova confessione shock di Angelo Izzo: 'Uccidemmo anche una ragazza friulana' - maschera : Omicidio Circeo, nuova confessione shock di Angelo Izzo: 'Uccidemmo anche una ragazza friulana' - Antonio_LaVoce : Uno dei “mostri” del Circeo si autoaccusa di un altro omicidio - FEMsrl : Omicidio Circeo, nuova confessione shock di Angelo Izzo: 'Uccidemmo anche una ragazza friulana'… -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Il massacro accaduto in una villetta alnel '75 , la spiaggia 'bene' dei romani, resta ancora oggi una vicenda di cronaca indelebile. Fu un vigile notturno, il primo ottobre 1975 in via Pola, ...