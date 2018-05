Oggi i funerali di Saro e Olga | coniugi travolti e uccisi da auto

M.O - Oggi funerali dei 59 palestinesi : 9.05 Saranno sepolti oggi i 59 manifestanti palestinesi uccisi ieri negli scontri con i soldati israeliani durante le proteste contro l'inaugurazione dell' ambasciata americana a Gerusalemme. Il capo del comitato organizzatore delle proteste della società civile, ha detto che oggi non sono previste nuove manifestazioni alla barriera del confine tra la Striscia di Gaza e Israele,anche se si temono nuovi scontri. oggi è la giornata della Nakba,o ...

ULTIME NOTIZIE/ Di Oggi - ultim'ora Usa : McCain non vuole Trump ai suoi funerali (6 maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora 6 maggio 2018. Usa: McCain non vuole Trump ai suoi funerali. Governo: lunedì consultazioni flash al Colle, M5s apre a Lega?

Roma - Oggi i funerali di Pamela Mastropietro : È arrivato il giorno dei funerali di Pamela Mastropietro, la ragazza Romana di 18 anni uccisa e fatta a pezzi a Macerata. I suoi resti vennero ritrovati in 2 trolley lo scorso 31 gennaio, quando non si avevano più notizie della giovane da oltre 24 ore. Per celebrare il suoi funerali la famiglia ha dovuto attendere oltre 3 mesi, proprio in ragione della complessità delle indagini e degli esami autoptici.I familiari della giovane si sono ...

Pamela - Oggi i funerali. La famiglia : 'contro la barbarie vogliamo giustizia' : A Roma la cerimonia funebre della diciottenne uccisa e fatta a pezzi tre mesi fa a Macerata. Dentro e fuori la chiesa una folla di amici, parenti e gente comune per l'ultimo saluto. Una corona di ...

Ragusa - Oggi i funerali di Andrea Battaglia : Stamattina alle ore 11 nella chiesa della Sacra Famiglia a Ragusa si terranno i funerali del 32enne Ragusano, Andrea Battaglia, morto in un incidente.

Marco Garofalo è morto/ Oggi i funerali : l'addio di Laura Freddi : A pochi giorni dalla morte di Marco Garofalo, il pubblico, i ballerini e tutti coloro che hanno avuto il piacere di lavorare con lui, lo stanno ricordando sui social. Nel corso della sua carriera, Marco Garofalo ha anche ricoperto il ruolo di insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi. I suoi ex allievi, Oggi tutti professionisti, hanno ricordato i momenti trascorsi insieme

Isabella Biagini/ Oggi i funerali alla Chiesa degli Artisti di Roma : pochi vip e poca gente - un triste addio : Isabella Biagini, Oggi 17 aprile 2018: si terranno alle 14 i funerali dell'attrice scomparsa sabato all'età di 74 anni. La cerimonia funebre alla Chiesa degli Artisti di Roma.

Oggi i funerali di Carla Barone a Comiso : Oggi nella chiesa dei Santi Apostoli a Comiso si terranno i funerali di Carla Barone, la giovane morta in un incidente sulla Marina di Ragusa.

Oggi a Cambridge i funerali di Stephen Hawking : Tutto pronto a Cambridge per i funerali di Stephen Hawing, che sarà sepolto in una cappella a pochi metri da quella che è stata la "casa accademica" del grande fisico per oltre 50 anni. Tra le 250 persone presenti alle esequie spiccano gli attori britannici Eddy Redmayne e Felicity Jones, che hanno interpretato Hawing e la moglie nel film dedicato allo scienziato "La teoria del tutto".