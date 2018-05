Occupavano le case popolari e le usavano per spacciare | 29 arresti

today

: #News Clan occupavano case popolari per basi di spaccio h24 - L'HuffPost - mauneobux : #News Clan occupavano case popolari per basi di spaccio h24 - L'HuffPost - LucaColla3 : RT @HuffPostItalia: Clan occupavano case popolari per basi di spaccio h24 - lamiadobermann : RT @HuffPostItalia: Clan occupavano case popolari per basi di spaccio h24 -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Sfrattavano i legittimi assegnatari delleper usarle come 'basi' per lo spaccio di stupefacenti: per questo motivo i carabinieri di Castello di Cisterna, su richiesta della Dda...