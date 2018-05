ilgiornale

: 'Occhio al debito l'Italia rischia grosso' - 51fini : 'Occhio al debito l'Italia rischia grosso' - AdrMontanaro : 'Occhio al debito l'Italia rischia grosso' -

(Di venerdì 25 maggio 2018) ... gli yield sovrani sono finiti sotto pressione nell'ultimo periodo in quanto è cresciuta la preoccupazione dei mercati per l'agenda politica della coalizione di governo in formazione'. Il rischio ...