Nuovo Portale  - online MoDo | il web-futuro a modo di Volkswagen Group Italia

(Di venerdì 25 maggio 2018) Estin rebus. Per la verità sarebbe modus, ma facciamo che sia lo stesso. Tanto per dire che esiste una misura in tutte le cose. Equesta misura vuole trovarla asuo. Anzi asuo. Così si chiama infatti il nuovissimo portale del costruttore (.it), che sintetizza la Mobilità di Domani attraverso le tappe di avvicinamento al 2025, quando la Casa tedesca ha come obiettivo quello di essere il più grande fornitore di servizi al mondo per lautomotive nel suo complesso.Gli obiettivi. Finora i nostri marchi hanno gestito la relazione con il cliente pensando alloggi. Consentivo lesigenza di creare un punto di contatto con il pubblico per parlare di tutto quello che il Gruppooffre in termini di nuove tecnologie per il domani e il dopodomani, sottolinea lamministratore delegato di, Massimo Nordio. ...