Nuovi casting per La Porta Rossa 2 | la produzione Rai cerca giovani comparse | come

Casting e selezioni per la Rai - 2 Nuovi film - un video - uno spot e altro ancora : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di prendere parte a numerosi Casting e a importanti selezioni per tante opportunità professionali connesse a cinema, televisione, moda, spettacolo. Un video musicale Per la realizzazione di un video di una band di genere metal, si cerca un'attrice/modella di carnagione chiara e età compresa tra i 18 e i 30 anni. Verranno preferite le candidate non seguite da agenzie di spettacolo. Le riprese ...

Nuovi casting per Gomorra - e altre selezioni in programma Video : In questo articolo vi proponiamo la possibilita' di prendere parte a casting e provini per la serie Tv Gomorra per comparse di qualunque eta', ma anche per il teatro e per uno spot e un Video musicale. Per quanti supereranno i vari casting è sempre prevista la retribuzione. Rum Communication Lo studio di produzione Video Rum Communication, per la realizzazione di uno spot pubblicitario cerca un attore di bella presenza di eta' compresa tra i 30 ...