Nuoto | Federica Pellegrini | “La tv non toglie nulla al nuoto | salto solo i Giochi del

Nuoto - parla Federica Pellegrini : “Lo sport femminile è sempre meno considerato - è un problema culturale” : Lunga intervista rilasciata da Federica Pellegrini al quotidiano torinese “La Stampa“: la campionessa del Nuoto azzurro ha parlato della disparità tra uomini e donne nello sport e poi ha parlato del suo futuro, nonché di quello del movimento natatorio italiano, con i giovani emergenti. Sulla diseguaglianza tra sport maschili e sport femminili, “La Divina” ha dichiarato: “Un uomo è campione dopo una vittoria ...

Federica Pellegrini - non solo Nuoto : sarà giudice a Italia's got talent con Claudio Bisio : Se c'è un nome che non ti aspetti, tra i giudici di un talent show, quello è il suo. E invece eccolo qui: Federica Pellegrini. Un colpo di teatro coi fiocchi, quello di TV8, il canale in chiaro di Sky,...

Nuoto - Massimiliano Rosolino critica la scelta di Federica Pellegrini : “Torna ai 200 stile libero per essere competitiva!” : Il tema è sempre lo stesso: “200 stile libero si, 200 stile libero no“. Il progetto “velocità” di Federica Pellegrini non decolla e quel 54″42 dei Campionati Italiani di Riccione non esalta proprio, vedendo che il resto del mondo si esibisce su tempi di 2″ più veloci. Ed allora perché perseverare? Se lo chiedono in tanti e le critiche circa questa scelta non arrivano solo dagli appassionati di Nuoto ma anche ...

Nuoto - Federica Pellegrini : 'Ho avuto coraggio a cambiare gara. Io e Buffon siamo divisivi' : Proprio sul portierone della nazionale e della Juventus, la campionessa del mondo dei 200 stile libero commenta così: 'Personaggi come noi sono divisivi, lo sappiamo bene, ma è giusto andare avanti ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Ho avuto coraggio a cambiare gara. Io e Buffon siamo divisivi” : “coraggio? Ho abbandonato la mia ‘gara’ per dedicarmi alla velocità: in questo momento del Nuoto, ci va tanto coraggio per prendere questa decisione” Federica Pellegrini non ha mai avuto paura, non ne ha avuta neanche a fare una scelta davvero clamorosa all’età di 29 anni. Durante un evento organizzato da Head&Shoulders la Divina è intervenuta assieme ad un’altra stella (spesso discussa) dello sport ...

Nuoto - Coppa Brema 2018 : doppietta Aniene! Federica Pellegrini ritrova i “suoi” 200 e si riscatta sui 100 stile : La serie infinita dell’Aniene non si interrompe: doppietta numero nove per la società romana nella Coppa Brema, il campionato italiano per Club andato in scena oggi nella vasca da 25 metri alla Piscina Comunale di Riccione, come da tradizione all’indomani della conclusione degli Assoluti in vasca lunga. L’Aniene domina la classifica femminile (135 punti), davanti al Club Azzurra 91 Bologna (91) e al Team Veneto (90), mentre in ...

Nuoto - Federica Pellegrini e le scelte per il futuro : optare per il dorso o tornare al vecchio amore dei 200 sl? : “Sono stra-contenta, nuotare sui 60 secondi due volte in un giorno non me lo aspettavo. E’ stata una gara tirata. Il dorso lo alleno da qualche anno per pensare a qualcos’altro e non fare sempre stile. Mi diverto a farlo, facendo questi tempi sui 100 ancora di più. Adesso vedremo se sarà il caso di spostarsi di più sul dorso, sarei contenta di farlo. Devo dosare le energie verso Tokyo 2020“. Con queste parole Federica Pellegrini ha accolto il ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Federica Pellegrini si riscatta nei 100 dorso e annuncia cambiamenti…Tris di farfalliste a Glasgow : Penultima giornata di gare degli Assoluti 2018 nello Stadio del Nuoto di Riccione. Le finali del day-4 hanno regalato prestazioni degne di nota. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto. 100 farfalla uomini L’atteso confronto dei 100 delfino se lo aggiudica Matteo Rivolta (51″89). Il lombardo grazie ad un’ottima seconda vasca da 27″58 ha preceduto di appena un centesimo Piero Codia (51″90) in una lotta palpitante. ...

Nuoto - Federica Pellegrini campionessa d’Italia nei 100 dorso. “Devo vedere se puntare più su questa disciplina” : Federica Pellegrini ha conquistato il titolo nazionale dei 100 dorso femminili agli Assoluti di Nuoto in corso di svolgimento a Riccione. La fuoriclasse di Spinea si è migliorata di 6 centesimi rispetto alle batterie del mattino, facendo segnare il crono di 1’00″03, seconda miglior prestazione di sempre in Italia, a soli 0.07 dal record nazionale fatto registrare proprio ieri in staffetta da Margherita Panziera, oggi seconda a 0.51 ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : batterie 13 aprile. Federica Pellegrini al top nei 100 dorso - duello Codia-Rivolta nei 100 farfalla : Quarta giornata di gare degli Assoluti di Nuoto a Riccione. Un day-4 dedicato alle batterie in cui sono state più le conferme che le sorprese ed i contenuti tecnici non sono stati eccelsi, tranne qualche eccezione. 100 farfalla uomini In sede di presentazione avevamo preannunciato che ci sarebbe stato il confronto diretto tra Piero Codia e Matteo Rivolta e le heat mattutine non hanno cambiato le carte in tavola. Il delfinista del Circolo ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Margherita Panziera vs Federica Pellegrini nel dorso - duello Codia-Rivolta nel delfino : Quarta giornata di gare degli Assoluti di Nuoto a Riccione ed altri confronti andranno a caratterizzare il programma odierno. Sulla carta sembrerebbe un day-4 con pochi spunti però, in verità, in due gare in particolare qualcosa di interessante potremmo vederlo. Ci riferiamo ai 100 dorso donne ed ai 100 farfalla uomini. Nella prima specialità citata, quanto avvenuto ieri in prima frazione di staffetta mista lo dice chiaramente: Margherita ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : finali 12 aprile. Paltrinieri e Quagliarella top al mondo - Federica Pellegrini insoddisfatta e Panziera da ... : Per la cronaca, la vittoria è andata alle citate Fiamme Oro , 4'02 12, a precedere l'Aniene A , 4'05 68, e le Fiamme Gialle 4'06 09. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Nuoto giandomenico.