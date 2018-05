NordCorea | Seul sollecita dialogo diretto tra Trump e Kim Jong-un

NordCorea - ok a giornalisti Seul per chiusura sito test nucleari : NordCorea, ok a giornalisti Seul per chiusura sito test nucleari NordCorea, ok a giornalisti Seul per chiusura sito test nucleari Continua a leggere L'articolo NordCorea, ok a giornalisti Seul per chiusura sito test nucleari proviene da NewsGo.