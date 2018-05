Non solo l' acqua | sulla Terra c' è una seconda risorsa a rischio che va tutelata

Governo - Boldrini : “Salvini agli Interni Non mi spaventa - ma Non è adatto. È solo politico spregiudicato” : “Credo che Matteo Salvini non abbia le competenze necessarie per gestire il Ministero degli Interni. Non conosce molte cose, non ha mai avuto un’esperienza diretta in un’amministrazione. Mi dispiacerebbe che l’Italia fosse annoverata nella lista dei paesi razzisti, nel contratto non c’è una riga destinata all’integrazione. Patrocinio gay pride negato dalla Regione Lombardia? Penso sia una decisione miope, ...

Vertice Trump-Kim Jong-un - il segnale è chiaro : con gli Usa Non si può trattare. Solo arrendersi : La scelta di Trump di far saltare il Vertice con Kim Jong-un è una mossa irresponsabile. Le motivazioni per cui è stato fatto saltare sono un puro pretesto: un po’ di insulti – reciproci – non sono certo motivo sufficiente. Così come il fatto che Trump abbia voluto evitare il possibile sgarbo di veder annullato il Vertice da parte del presidente nord coreano, è una logica demente con cui non si potrà mai arrivare ad un accordo ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “La tv Non toglie nulla al nuoto - salto solo i Giochi del Mediterraneo” : Federica Pellegrini torna in tv e dalle colonne de “La Gazzetta dello Sport” parla del suo futuro tra piccolo schermo e allenamenti in vista dei prossimi Europei di Glasgow. Tra mille impegni, con l’apporto fondamentale del suo allenatore Matteo Giunta, si prepara alla lunga volata verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Alla Rosea, la Divina ha spiegato: “Non perdo tantissimo allenamento per le sessioni di audizioni, salto ...

Cancro : Non più un problema solo degli esseri umani - ma anche degli animali : Viviamo in un modo sempre più malato e danneggiato, in modo particolare dall'inquinamento, un fenomeno che negli ultimi anni sta portando gravi conseguenze al nostro pianeta; l'uso di alcool, droghe, fumo, prodotti cancerogeni e la diffusione su vasta scala di materiali derivanti da petrolio sta provocando l'insorgenza sempre più diffusa di tumori, nell'uomo. Sappiamo quanto il susseguirsi di comportamenti errati incide sugli animali? Ebbene sì, ...

Aste : Bolaffi mette in scena auto e Non solo - 575 mila euro per Alfa Romeo (2) : (AdnKronos) – “Dato l’importantissimo valore storico-culturale delle stesse, sono sicuro che a questo punto il ministero concluderà il procedimento ed eserciterà pure il diritto di prelazione, visto che questo ingente patrimonio economico non poteva proprio mancare nei musei italiani”¦ sicuramente era indispensabile bloccare, tra le altre, un’auto carrozzata svizzera, la Gangloff, e una immatricolata in Inghilterra, ...

Aste : Bolaffi mette in scena auto e Non solo - 575 mila euro per Alfa Romeo : milano, 24 mag. (AdnKronos) – Alla Pista di Arese davanti a oltre trecento spettatori, è andata in scena la prima asta di ‘auto e moto classiche’ firmata Aste Bolaffi. Protagoniste auto uniche o rare ma anche modelli più abbordabili: lo stesso applauso ha accomunato la vendita della minuscola Isetta, aggiudicata a 38 mila euro, e quella dell’Alfa Romeo 8C Pandion 2010. La concept car disegnata per celebrare i 100 anni di ...

Non solo polmoni e cuore : il fumo danneggia anche i muscoli : fumo nemico della salute: non solo fa male ai polmoni e al cuore, ma anche ai capelli, alla pelle e ai muscoli. Una nuova ricerca, pubblicata su The Journal of Physiology, dimostra per la prima volta che il fumo diminuisce il numero di piccoli vasi sanguigni dei muscoli delle gambe. E’ noto che il fumo limiti la capacità di esercizio fisico ma la riduzione delle prestazioni sportive tipiche dei fumatori è attribuita al fatto che i polmoni ...

PayPal e Google più integrate : ci saranno pagamenti diretti in Gmail - YouTube e Non solo : Appena qualche mese dopo la creazione di Google Pay, Google e PayPal stanno diventando decisamente più integrate, con tutti i vantaggi del caso: gli utenti potranno aggiungere i propri dati PayPal al proprio account Google Play ed effettuare pagamenti direttamente da Gmail, YouTube e non solo, senza dover effettuare log in e senza dover uscire dai servizi di Google. L'articolo PayPal e Google più integrate: ci saranno pagamenti diretti in ...

Spalletti - Non solo gioie : "Rafinha e Cancelo non possiamo tenerli. Icardi - dipende dal mercato" : Il tecnico: "Ripartiamo dalla Champions, sono felice. Ma sul mercato siamo chiari: per i patti con l'Uefa in questo momento Cancelo e Rafinha non possiamo riscattarli, poi vedremo quel che si può fare.

Conte in tempi Non sospetti - il retroscena : "L'ho conosciuto in Marocco - era solo" : L'anonimato è ormai un ricordo per Giuseppe Conte, neo-incaricato Presidente del Consiglio che deve iniziare a fare i conti (anche) con la popolarità. Sul premier che ha messo d'...