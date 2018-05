Non Salvare Foto WhatsApp Galleria Android

Milan - c’è anche qualcosa da salvare : tifosi rossoneri commoventi - solo applausi per la squadra Nonostante la debacle : La serata di oggi ha regalato grosse emozioni con la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan, netto risultato di 4-0 ma partita che è stata nettamente condizionata dagli errori del portiere Donnarumma, per la Juventus invece super Buffon. Doppietta del difensore Benatia, autogol di Kalinic e rete di Douglas Costa, i bianconeri hanno alzato meritatamente il trofeo ma il risultato può essere considerato bugiardo. Grande reazione da parte dei ...

Svizzera - tragedia su Alpi : morti 5 alpinisti italiani/ Superstite “Non sono riuscito a salvare i miei amici” : tragedia in Svizzera: 5 Alpinisti sono morti congelati a 3mila metri e altri 6 sono gravissimi. Una tempesta di gelo ha impedito di raggiungere il rifugio: sono tutte vittime italiane(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 11:50:00 GMT)

Come salvare la democrazia - quando il lavoro Non c'è : Il modello politico della democrazia occidentale, cresciuto a fianco e poi all'interno dell'economia capitalistica, è rotto. La prima prova a sostegno di questa tesi è sicuramente Donald Trump, ma ce ...

Come salvare la democrazia - quando il lavoro Non c’è : La disoccupazione globale ha raggiunto livelli altissimi. Per correre ai ripari potrebbe essere utile il reddito di base universale, che permette a chi non ha un lavoro di acquistare prodotti e servizi. Leggi

Non bastano regole e multe per salvare la nostra privacy : Dal 25 maggio entra in vigore una nuova normativa sulla privacy digitale, che la Commissione europea ha varato due anni fa. In tempi, si puó dire, non sospetti. Quando cioè Cambridge Analytica ancora ...

Come salvare i punti sulla patente in caso di multa e quando Non pagare il bollo : Milioni di automobilisti ogni anno sono multati per infrazioni del Codice della Strada tramite gli strumenti di rilevazione della velocità, i famosi ed odiati autovelox. Milioni sono i possessori di automobili che hanno problematiche relative al bollo auto, con cartelle di pagamento e ingiunzioni per problemi legati al mancato pagamento della tassa. Questi argomenti Come sempre sono oggetto di perplessità e dubbi e spesso arrivano nelle aule dei ...

Greco dalla Gruber : "Al centro della nostra azione il buonsenso. Non si tratta di salvare il Pd o la Lega - ma le persone" : Ero appassionato di politica e, siccome non mi sentivo rappresentato, non votavo'. La puntata si chiude con un elogio al Molise, in particolare ad uno dei suoi prodotti, da parte di Farinetti: 'Il ...