No pubblicità sul gioco d' azzardo La minaccia alle tv di SilvioBerlusconi è furioso con

Beppe Grillo sul caso Cambridge Analytica : "Non vedo dov'è lo scandalo. Siamo manipolati dalla pubblicita" : Per Beppe Grillo le fake news e il caso dei dati usati da Cambridge Analytica per scopi elettorali non sono da considerare "uno scandalo". Nella lunga intervista rilasciata a The Newsweek, il fondatore del Movimento 5 Stelle spazia da un argomento all'altro, passando dalla politica alla comunicazione, al suo ruolo pubblico e al lavoro di comico. "Cosa ne pensi delle notizie false e di Cambridge Analytica?", gli chiede il giornalista Manfred ...

L'Antitrust multa Vodafone per pubblicità ingannevole sulla fibra ottica : Teleborsa, - L'Antitrust ha sanzionato Vodafone per una pratica commerciale scorretta nella pubblicità sulla fibra ottica. La sanzione è di 4,6 milioni di euro . Nello spiegare la motivazione della ...

L'Antitrust multa Vodafone per pubblicità ingannevole sulla fibra ottica : L'Antitrust ha sanzionato Vodafone per una pratica commerciale scorretta nella pubblicità sulla fibra ottica. La sanzione è di 4,6 milioni di euro . Nello spiegare la motivazione della sanzione, l'...

Vodafone - multa Antitrust di 4 - 6 milioni per pubblicità sulla fibra ottica : “Una condotta omissiva e ingannevole” : Prima i 4,8 milioni di euro a Tim. Poi i 4,25 a Wind Tre e i 4,4 milioni a Fastweb. Ora è il turno di Vodafone. L’Antitrust ha multato la società di telecomunicazioni per 4,6 milioni di euro per pubblicità ingannevole sulla fibra ottica, la stessa sanzione emessa nei confronti delle concorrenti nelle scorse settimane. E con le stesse parole viene commentata la condotta, definita “omissiva e ingannevole”. “Vodafone ha ...

Mediaset torna a fare profitti. E vede rosa sulla pubblicità : Pier Silvio Berlusconi riporta Mediaset in utile nel 2017, dopo un 2016 che era stato appesantito 'dagli effetti della vicenda Vivendi'. Non solo il Biscione conta di chiudere l'anno in corso in ...

Fastweb - multa milionaria per pubblicità ingannevole sulla fibra ottica : "Omesse informazioni sulle caratteristiche dell'offerta" : L'Antitrust ha sanzionato per una pratica commerciale scorretta Fastweb, per un ammontare complessivo di 4.400.000 euro. Nelle campagne pubblicitarie inerenti l'offerta commerciale di connettività in fibra ottica, si legge in una nota, Fastweb "ha omesso o non ha adeguatamente evidenziato le informazioni sulle caratteristiche dell'offerta, sui limiti geografici di copertura, sulle differenze di servizi disponibili e di performance in ...

Radiogram consente di ascoltare le stazioni radio in streaming senza pubblicità sullo schermo : radiogram è un'applicazione che offre la possibilità di ascoltare le stazioni radio in streaming senza banner né annunci pubblicitari sullo schermo. L'app mette a disposizione un'interfaccia semplice e funzionale che permette di ascoltare musica, news, talk e sport trasmessi da ogni parte del mondo, con la possibilità di ascoltare le trasmissioni anche in tv oppure in auto via Bluetooth. L'articolo radiogram consente di ascoltare le stazioni ...

Facebook : nuove regole sulla pubblicità politica - nuovi strumenti e oltre 3 miliardi di Live : Facebook annuncia nuove politiche per prevenire il ripetersi di quanto avvenuto nelle elezioni presidenziali del 2016, lancia uno strumento per cancellare i messaggi spediti su Messenger e celebra due anni di trasmissioni Live. L'articolo Facebook: nuove regole sulla pubblicità politica, nuovi strumenti e oltre 3 miliardi di Live proviene da TuttoAndroid.

pubblicità : la più grande azienda del mondo avvia indagine sul suo CEO : La più grande azienda pubblicitaria del mondo, la WPP sta indagando sul suo CEO. Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal l'azienda sta esaminando se Martin Sorrell ha abusato dei beni aziendali. Il consiglio di amministrazione sta ...

CHIARA FERRAGNI - FEDEZ E LEONE / Il piccolo è già un influencer sul web : la sua è pubblicità occulta? : LEONE Lucia, figlio di FEDEZ e CHIARA FERRAGNI, è già una star sui social network con milioni di followers: la sua può essere considerata pubblicità occulta?(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 10:42:00 GMT)

Per pubblicità - fake news sulle "centinaia di vittime" a Kemerovo - : Il canale dell'ucraino Evgenij Volnov, il cui vero nome è Nikita Kuvikov, è diventato 10 volte più popolare dopo le false notizie sulle centinaia di morti nell'incendio a Kemerovo. Lo dimostra il ...

Spotify : 2 milioni gli utenti che hanno usato app illegali per bloccare la pubblicità sulla versione free : Le piattaforme di musica in streaming hanno contribuito in modo significativo a rivoluzionare il settore della musica, e in particolare il modo in cui le persone la ascoltano, offrendo a milioni di utenti l’accesso a servizi pensati appositamente per ascoltare la propria musica preferita pagando un abbonamento mensile per avere accesso ad una libreria digitale composta da decine di milioni di brani. In questo settore in costante crescita, ...

Facebook - le colpe di Zuckerberg/ Le scuse di Mark non rassicurano : Mozilla sospende pubblicità sul social : Facebook, Zuckerberg chiede scusa: “Sono il responsabile, vogliamo proteggere i vostri dati”. Il numero uno del social network attaccato anche da Jim Carrey con un ritratto al vetriolo(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 19:10:00 GMT)

La sanità svizzera dichiara guerra alla pubblicità sul tabacco : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano