No | il governo non si chiama “giallo-verde” ma “giallo-blu” | ecco perché

Comunque il governo sarà giallo-blu (non giallo-verde) e 'legastellato' : Non chiamatelo più governo #gialloverde. Negli ultimi mesi lo staff di Salvini, capitanato da Luca Morisi, si è impegnato moltissimo per cambiare l’immagine della Lega. Un simbolo tutto nuovo; un epiteto da battaglia per identificare il comandante (Salvini è così diventato il Capitano); la scomparsa della parola Nord da qualunque tipo di messaggio, istituzionale o social; una narrazione che rappresentasse una ...

governo - Di Maio : “Grande sinergia - come se avessimo sempre lavorato insieme. Diktat? Non commento retroscena” : “Incontro con Conte e Salvini? come se avessimo lavorato sempre insieme, ci capiamo al volo”. Così Luigi Di Maio, lasciando la Camera dei deputati, dopo il vertice a tre con il premier incaricato e il segretario della Lega. Sui tempi, dopo le voci sugli slittamenti e il nodo ancora aperto sulla lista dei ministri, il capo politico M5s ha rivendicato: “Dipende dal professor Conte e dal presidente Mattarella”. Così, come ...

governo - Boldrini : “Salvini agli Interni non mi spaventa - ma non è adatto. È solo politico spregiudicato” : “Credo che Matteo Salvini non abbia le competenze necessarie per gestire il Ministero degli Interni. Non conosce molte cose, non ha mai avuto un’esperienza diretta in un’amministrazione. Mi dispiacerebbe che l’Italia fosse annoverata nella lista dei paesi razzisti, nel contratto non c’è una riga destinata all’integrazione. Patrocinio gay pride negato dalla Regione Lombardia? Penso sia una decisione miope, ...

Confindustria : nuovo governo non fermi Jobs act e Industria 4.0 : "Il Jobs act e l'Industria 4.0 stanno mostrando effetti nell'economia reale". A indicarlo è il presidente di ConfIndustria, Vincenzo Boccia, secondo il quale è quindi importante che con il nuovo governo "questi provvedimenti non vengano distrutti, ma che si ...

RIFORMA PENSIONI governo CONTE/ Oltre Quota 100 la nona salvaguardia esodati?

governo : Di Maio - superministero per me? Non se ne sta discutendo : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – Con il premier incaricato Giuseppe Conte “parleremo di tutto quello che bisogna fare in vista della formazione di Governo, ci sarà un confronto tra le forze politiche che sostengono Conte e, appunto, il presidente incaricato”. Lo dice Luigi Di Maio arrivando a Montecitorio, dove sta per iniziare la riunione con Conte e Matteo Salvini. A chi gli domanda se sia pronto a rinunciare al superministero che ...

governo - Starace : calo mercati fisiologico - non vedo fine Europa : San Pietroburgo, 25 mag. , askanews, La flessione dei mercati rispetto al Governo nascente è 'fisiologica'. Il numero uno di Enel, Francesco Starace, non vede con particolare preoccupazione quello che ...

governo M5S-Lega non preoccupa Goldman Sachs : Teleborsa, - Il rialzo dello spread legato alla formazione di un nuovo Governo M5S e Lega non creerà rischi sistemici per l'Eurozona. Ne sono convinti gli analisti di Goldman Sachs : "Crediamo che lo ...

governo - Mentana vs Becchi su Savona e Costituzione : “Dice fregnacce”. La replica : “Non si permetta - stia zitto” : Battibecco tra Enrico Mentana e il professore Paolo Becchi durante la trasmissione Tagadà, in onda su La7. Oggetto del contendere: il potere del Capo dello Stato in merito alla nomina dei ministri e del presidente del Consiglio. “Dice solo fregnacce, stia buono” lo canzona Mentana. Poi l’analisi di Becchi sul nascente Governo e il nome al Ministero dell’Economia: “Se salta Savona (Paolo Savona, economista, ndr), ...

governo LEGA-M5S - CONTE : "DOMANI LISTA MINISTRI AL COLLE"/ Il PD : "Non si governa con le dirette Facebook"

SONDAGGI POLITICI NUOVO governo/ Conte - fiducia al premier nonostante il curriculum : ma gli elettori Lega..