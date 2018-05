Conte da Mattarella dopo l’incontro con Salvini e Di Maio. I tempi per i ministri si allungano : Per tutta la giornata si sono rincorse le voce sulla salita al Colle del professore Giuseppe Conte. E proprio quando sembrava che non sarebbe andato, il presidente del Consiglio incaricato si è invece presentato al Quirinale per conferire informalmente con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sull’andamento delle consultazioni per la...

Roma, 25 mag. (AdnKronos) – Si terrà a breve a Montecitorio un incontro tra il presidente incaricato Giuseppe Conte, il capo politico del M5S Luigi Di Maio e il segretario della Lega Matteo Salvini. Lo rivelano fonti M5S.

No all'incontro tra Trump e Kim Jong-un e torna la paura di una guerra nucleare : Brusco arresto delle trattative di pace fra Stati Uniti e Corea del Nord. Con una lettera infatti il presidente americano Donald Trump ha annunciato che l'incontro del 12 giugno con Kim Jong-un non ci sarà. Perché si è fermato tutto Trump ringrazia Kim per l'impegno e la volontà di mettere assieme questo summit ma per via di una "aperta ostilità mostrata nelle ultime dichiarazioni" l'incontro di giugno sarà sospeso. Ma quali sono le aperte ...

Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Un lungo incontro, di oltre un'ora, alla Camera tra il premier incaricato Giuseppe Conte e alcuni rappresentanti di risparmiatori. Conte, al termine del colloquio, si è trattenuto ancora a Montecitorio dove sta lavorando nella sala allestita per le consultazioni.

Alvaro Morata può tornare alla Juventus? Le ultime notizie sull'operazione di calciomercato che coinvolge l'attaccante spagnolo, che ha giocato l'ultima stagione con la maglia del Chelsea(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 12:55:00 GMT)

Wim Wenders. L'incontro con il Papa ha dato una nuova rotta alla mia vita : Questo la dice lunga sulla bontà del docu-film che, a cinque anni dall'inizio del pontificato di Jorge Mario Bergoglio, ne ripercorre i momenti più intensi, non tanto per farne la cronaca, quanto per ...

Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Il premier incaricato Giuseppe Conte è arrivato alla Camera per incontrare il presidente Roberto Fico. Conte è arrivato a Montecitorio in taxi.

Facebook - al via l'incontro con Zuckerberg all'Europarlamento : iniziata al Parlamento europeo la riunione della conferenza dei presidenti con il fondatore e amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg.

Ma non è un mistero che il Colle guardi all'allarme conti pubblici e all'autonomia del presidente del Consiglio e che resti aperto il nodo del ministero dell'Economia. Sul'assetto della squadra il ...

Matteo Salvini e Giorgia Meloni - faccia a faccia alla Camera prima dell'incontro con Mattarella : faccia a faccia tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni . L'incontro tra il leader della Lega e la presidente di Fratelli d'Italia si è svolto questa mattina 21 maggio alla Camera. Secondo indiscrezioni ...