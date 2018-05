Ni no Kuni 2 | Il Destino di un Regno si avvicina al milione di copie piazzate

Com’è Ni No Kuni II : Il Destino di un Regno : È uscito a marzo dopo 8 anni dal suo predecessore, ed è un gioco di ruolo e combattimento dove bisogna anche gestire un Regno The post Com’è Ni No Kuni II: Il Destino di un Regno appeared first on Il Post.

Ni no Kuni 2 Il Destino di un Regno Recensione : la favola continua : Qualche anno fa è uscito su PS3 una perla, un RPG di stampo giapponese nato dalla collaborazione dello sviluppatore Level 5 con il famosissimo Studio Ghibli: Ni No Kuni. Un titolo non perfetto ma che poteva contare su una direzione artistica eccezionale e una storia infantile solo in superficie. Ora con Ni no Kuni 2 Level 5 vuole superarsi, anche se la collaborazione con lo studio Ghibli è conclusa. Rimane comunque uno stile prettamente fiabesco ...

Classifica di vendite italiana : Ni No Kuni II : Il Destino di un Regno in vetta e Sea of Thieves fuori dalla top 10 : AESVI ha condiviso le nuove classifiche di vendita italiane riguardanti la settimana 12 del 2018, ovvero quella che va dal 19 al 25 marzo. Si tratta di sette giorni sicuramente interessanti dato che hanno visto il lancio di titoli di un certo rilievo come Ni No Kuni II: Il Destino di un Regno, Sea of Thieves e A Way Out.Mentre Ni No Kuni II e A Way Out possono gioire perché hanno raggiunto rispettivamente il primo e il terzo posto tra i titoli ...

Ni no Kuni II : Il Destino di un Regno - Recensione : ... Roland, il presidente di una nazione senza nome che viene investito da un'esplosione nucleare e si risveglia più giovane in un mondo fantastico, dove assisterà un re a riunificare il mondo ...

Ni no Kuni II : Il Destino di un Regno : ecco il trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale : Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno, il titolo da poco disponibile e già recensito sulle nostre pagine, ha da poco ricevuto un nuovo trailer, pubblicato da Bandai Namco.Come riporta Dualshockers, il video in questione è un trailer che mostra l'accoglienza riservata a Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno da parte della stampa internazionale:E voi che ne pensate di Ni No Kuni II: Il Destino di un Regno?Read more…

Non perdete la diretta delle ore 16 con Ni no Kuni II : Il Destino di un Regno : Questo pomeriggio è in programma una nuova diretta di Eurogamer.it durante la quale ci focalizzeremo sul titolo sviluppato dal celebre studio di LEVEL-5 Inc., con la partecipazione dell'ex animatore dello Studio Ghibli Yoshiyuki Momose, Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno.Il gioco è disponibile Italia per PlayStation 4 e PC da ieri, 22 marzo, mentre per oggi sono previste in uscita le edizioni digitali. A partire dalle ore 16 è in programma la ...

Ni No Kuni II : Il Destino di un Regno - recensione : Il primo Ni No Kuni non è un gioco perfetto. Ma nonostante il sistema di combattimento a tratti macchinoso e il ritmo non sempre incalzante, l'avventura di Oliver e Lucciconio viene comunque considerata uno dei GDR meglio riusciti della passata generazione. Questo perché Ni No Kuni è uno di quei rari casi in cui il valore complessivo dell'opera è superiore alla semplice somma dei suoi elementi, e il merito va tutto alla direzione artistica ...