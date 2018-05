New York | la storia di Central Park | finalmente senza auto

Privacy - siti Usa offline in Europa per GDPR/ New York Daily News e Chicago Tribune non raggiungibili : Privacy, siti Usa offline in Europa per GDPR, non raggiungibili il New York Daily News, il Chicago Tribune, il Los Angeles Times, l'Orlando Sentinel e il Baltimore Sun(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 12:02:00 GMT)

Caso molestie - Weinstein pronto a consegnarsi alla polizia di New York : Mesi dopo lo scoppiodello scandalo di molestie sessuali che lo ha travolto, Harvey Weinstein dovrebbe...

Molestie e stupro : Harvey Weinstein pronto a consegnarsi a New York? : Harvey Weinstein dovrà rispondere delle accuse di avere violentato una donna e di averne costretta un'altra a del sesso orale: lo riferisce la Cnn citando una fonte vicina alle indagini, mentre si ...

Volo supersonico made in Campania : Napoli-New York in un'ora e mezza : Da Napoli a New York in un'ora e mezza superando la barriera del suono. E' made in Campania la nuova tecnologia ipersonica Hyplane, un veliVolo per 6 passeggeri e due piloti ideato nel 2013...

Weinstein pronto a consegnarsi alla polizia di New York : è accusato di stupro : New York - Harvey Weinstein dovrà rispondere delle accuse di avere violentato una donna e di averne costretta un'altra a praticargli sesso orale: lo ha riferito la Cnn poco prima dell'alba italiana, ...

Caso Weinstein - il New York Times : “È pronto a consegnarsi alla polizia” : Dopo un’inchiesta durata mesi, Harvey Weinstein si consegnerà alla polizia di Manhattan venerdì mattina. La decisione del produttore cinematografico americano, caduto in disgrazia dopo le accuse di molestie ricevuta da decine di donne del mondo dello spettacolo, è stata rivelata dal New York Times, che ha anche riferito che gli investigatori erano pronti ad arrestarlo. Le stelle del cinema e gli impiegati della sua compagnia hanno ...

New York : senza freni Signet Jewelers : Grande giornata per Signet Jewelers , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,51%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Signet Jewelers ...

New York : amplia l'ascesa Foot Locker : Brillante rialzo per Foot Locker , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,81%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Foot Locker evidenzia un andamento più marcato ...

A New York corre SEA : Brillante rialzo per SEA , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,16%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di SEA più pronunciata ...

La storia di Paolo Borrometi è sul New York Times. Insieme a quella di altri 200 giornalisti minacciati : La storia di Paolo Borrometi è sul New York Times. Il quotidiano racconta la quotidianità del giornalista, collaboratore dell'Agi, minacciato dalla mafia per i reportage realizzati sul suo sito 'La Spia'. Il giornale lo ha intervistato in una corrispondenza da Roma al termine di un suo intervento in un liceo della Capitale, uno dei tanti in cui è impegnato quando non è al lavoro sulle inchieste per ...

New York : ragazzi vagano per strada come zombie Video : A new York sabato notte una trentina di giovani, mentre si aggiravano nel quartiere Bedford-Stuyvesant a Brooklyn, si sono improvvisamente accasciati a terra. I testimoni hanno raccontato che sembrava di essere sul set della serie TV The Walking Dead: i ragazzi sembravano zombie, si sdraiavano privi di sensi lungo i marciapiedi e facevano veramente paura. In un attimo, è scoppiato il panico; con gli agenti di polizia, sono intervenute diverse ...

Curriculum Conte - dopo New York anche Malta : "Mai fatto parte dei docenti" : Nel percorso professionale del premier M5s-Lega risulta che "ha insegnato nell'ambito di un corso". L'Ateneo: "Avrà svolto letture". Di Maio: "Non sanno più che inventarsi contro un cittadino per bene"

New York - giudice ordina a un 30enne di lasciare la casa dei genitori - : Il tribunale ha dato ragione ad un'anziana coppia che aveva chiesto ripetutamente al figlio di andare a vivere fuori di casa e trovarsi un lavoro

Chi è Stacey Cunningham - la prima donna a guidare la Borsa di New York : Stacey Cunningham sarà la prima donna presidente del New York Stock Exchange (Photographer: Peter Foley/Bloomberg) La 43enne Stacey Cunningham sarà la prima donna presidente del New York Stock Exchange. Non era mai accaduto in 226 anni di storia della Borsa di New York. Cunningham, laureata in Ingengneria Industriale, è arrivata per la prima volta al New York Stock Exchange (Nyse) nel 1994, per uno stage estivo. Due anni dopo era già ...