Netflix supera | temporaneamente | Disney e diventa regina dei media

Storico sorpasso in Gran Bretagna : tra i giovani Netflix supera la Bbc : (Immagine: pixabay/CC) I giovani mettono in crisi la Bbc. La storica rete inglese ha ammesso che quel target di pubblico passa più tempo a guardare Netflix rispetto a tutti i servizi della Bbc Tv e ad ascoltare più musica su servizi di streaming come Spotify rispetto alle stazioni radio della società. La Bbc ha storicamente dominato il panorama televisivo e radiofonico del Regno Unito ma ha capito che deve reinventare il modo in cui si propone ...