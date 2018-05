Nel mondo scompaiono 22 mila bambini al giorno | non dimentichiamoci di loro

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2018 : bene gli azzurri Nelle eliminatorie della carabina tre posizioni : Scattata a Monaco di Baviera la quarta tappa della Coppa del Mondo di Tiro a segno: disputate oggi in Germania qualificazioni e finale della carabina 10 metri femminile, nonché le prime eliminatorie della carabina tre posizioni 50 metri maschile e della pistola 25 metri femminile. Nella finale della carabina 10 metri femminile vince la tiratrice di Cina Taipei Lin Ying-Shin con 250.3, che beffa per mezzo punto la cinese Wu Mingyang, mentre è ...

Tiro con l’arco - si fermano agli ottavi di finale i mixed team dell’Italia Nella seconda tappa di Coppa del Mondo : agli ottavi di finale si ferma la cavalcata dei mixed team dell’Italia nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro con l’arco I mixed team dell’Italia si fermano agli ottavi di finale ad Antalya, in Turchia, nella seconda tappa di Coppa del Mondo. Terzo primato mondiale per la Sud Corea nella competizione, questa volta con il duo compound Kim e So che realizzano 160 punti con 8X, superando il precedente record dell’Italia ...

I “Capelli di Venere” nella Top 10 delle nuove specie scoperte Nel mondo nel 2018 : I capelli di Venere, batteri all’origine della vita, figurano nella top 10 delle nuove specie scoperte a livello mondiale nel 2018. La nuova specie di batteri, scoperta sul vulcano sottomarino di Tagoro, a seguito dell’eruzione nell’ottobre 2011, è stata fatta da ricercatori del Dipartimento di Scienze della Vita e Dell’Ambiente dell’Università Politecnica delle Marche, della Stazione Zoologica Anton Dohrn (Italia), dalla ...

Papa Francesco "Islam uguale a terrorismo? È menzogna"/ "Compito Chiesa far entrare logica Vangelo Nel mondo" : Papa Francesco, intervista a l'Eco di Bergamo. 'Islam uguale a terrorismo? L'equazione è una menzogna e una sciocchezza: compito della Chiesa è..'.

Papa Francesco “Islam uguale a terrorismo? È menzogna”/ “Compito Chiesa far entrare logica Vangelo Nel mondo” : Papa Francesco, intervista a l'Eco di Bergamo. "Islam uguale a terrorismo? L'equazione è una menzogna e una schiocchezza: compito della Chiesa è quella di far annunciare la logica Vangelo”(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 14:33:00 GMT)

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Antalya 2018 : i mixed team azzurri eliminati agli ottavi. La Corea del Sud realizza il record del mondo Nel compund : Quarta giornata di gare ad Antalya (Turchia) per la seconda tappa stagionale della Coppa del mondo di Tiro con l’arco. Oggi si sono svolti gli scontri diretti del mixed team sino alle semifinali. L’Italia è stata eliminata agli ottavi in entrambe le gare. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Nell’arco olimpico Tatiana Andreoli e Mauro Nespoli vengono superati dall’Indonesia di Agatha e Choirunisa al termine di ...

Lutto Nel mondo del tennis : morta in un incidente stradale la giovane promessa Arianna Rossetto : La 17enne Arianna Rossetto è stata una delle vittime di un incidente stradale all’altezza del casello di Albettone-Barbarano, in direzione Vicenza C’era anche una giovane promessa del tennis tra le quattro vittime del doppio incidente avvenuto martedì in tarda mattinata lungo lo stesso tratto dell’A31, all’altezza del casello di Albettone-Barbarano, in direzione Vicenza. Nel doppio tamponamento ha infatti perso la vita ...

Crociere Nel mondo : 26 - 7 milioni di passeggeri nel 2017 : Le Crociere continuano ad attrarre i viaggiatori, facendo segnare nel 2017 l'ennesimo record. Secondo l'associazione internazionale dell'industria crocieristica , CLIA, lo scorso anno sono saliti a

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Antalya 2018 : i mixed team azzurri eliminati agli ottavi. La Corea del Sud realizza il record del mondo Nel compund : Quarta giornata di gare ad Antalya (Turchia) per la seconda tappa stagionale della Coppa del mondo di Tiro con l’arco. Oggi si sono svolti gli scontri diretti del mixed team sino alle semifinali. L’Italia è stata eliminata agli ottavi in entrambe le gare. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Nell’arco olimpico Tatiana Andreoli e Mauro Nespoli vengono superati dall’Indonesia di Agatha e Choirunisa al termine di ...

A Zurigo da oggi una “Food Immersion” Nel mondo della gastronomia : Street food, slow food o fine food: al FOOD ZURICH si trova tutto ciò che soddisfa il palato. Per ben undici giorni, dal 24 maggio al 3 giugno, il festival si dedica alle manifestazioni gastronomiche più varie di Zurigo: piatti svizzeri sperimentali incontrano ricette tradizionali e tendenze internazionali, ristoranti affermati sposano cornici sorprendenti. Il ricco programma, studiato anche da giovani cuochi e gastronomi, invita a ragionare, ...

Crociere Nel mondo : 26 - 7 milioni di passeggeri nel 2017 : Teleborsa, - Le Crociere continuano ad attrarre i viaggiatori , facendo segnare nel 2017 l'ennesimo record . Secondo l' associazione internazionale dell'industria crocieristica , CLIA , lo scorso anno ...

Crociere Nel mondo : 26 - 7 milioni di passeggeri nel 2017 : Secondo l' associazione internazionale dell'industria crocieristica , CLIA , lo scorso anno sono saliti a bordo delle navi da crociera nel mondo 26,7 milioni di passeggeri , oltre l'8% in più ...

Il sempre fiorente mercato delle spese militari Nel mondo : Inutile negarlo. La compravendita di armi, nelle sue complesse articolazioni, ha sempre mantenuto in piedi un mercato abbastanza ricco e fiorente in tutto il mondo. E lo è grazie a tutti gli stati che, ogni anno, decidono di investire cospicue somme di denaro in spese militari.A riguardo è di notevole interesse l'indagine pubblicata recentemente dall'istituto di ricerche svedese "Stockholm International Peace Research Institute" ...

Assegnato alla ditta Feltrin Legno di Barbara Feltrin il Premio Radici 2018. Tre generazioni che operano con successo Nel mondo del legno : Il Premio "Radici" è stato consegnato quest'anno a Mel alla ditta Feltrin legno di Barbara Feltrin. L'eccellenza dei saperi e sapori, nato con la finalità di segnalare e dare merito pubblico a chi con ...