Nei primi mesi del Prof niente flat tax e sussidi solo misure a costo zero

L'apprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro penalizza Autogrill. L'operatore di servizi per la ristorazione ha chiuso i primi quattro mesi del 2018 con ricavi pari a 1,329 miliardi di euro

Incendi in Toscana : Nei primi 4 mesi del 2018 bruciati 19 ettari di bosco : In occasione di un convegno organizzato a Firenze dalla Regione Toscana e dalla Pau Costa foundation, è stato reso noto che nei primi quattro mesi del 2018, si sono registrati 37 Incendi che hanno interessato 19 ettari di bosco. Negli ultimi 11 anni in Toscana le fiamme hanno divorato in totale 8.200 ettari di bosco: gran parte dei roghi, sostiene la Regione, sono stati però “fortemente contenuti“, nell’83% dei casi prima di ...

Biomedia e “Family Health” a “Bimbinfiera” per promuovere la prevenzione Nei primi mesi di vita del neonato : Biomedia con il progetto digitale “Family Health” tra i protagonisti di “Bimbinfiera”, l’appuntamento dedicato ai bambini e ai loro genitori previsto dal 19 al 20 maggio presso la Fiera di Roma. Due giorni di confronto, in cui i genitori potranno ricevere consigli su come gestire al meglio il periodo della gravidanza e i primi anni di vita dei propri figli. In dettaglio, “Family Health” offrirà due attività ricreative e allo stesso tempo ...

È morta Margot Kidder - Lois Lane Nei primi film di Superman : Si è spenta il 13 maggio all’età di 69 anni l’attrice americana Margot Kidder. La donna era divenuta famosa fra gli anni Settanta e Ottanta in particolare per aver interpretato il ruolo di Lois Lane nei primi film dedicati a Superman, nei quali recitava assieme al compianto Christopher Reeve. Le cause della morte non sono state rese note, anche se Kidder combatteva da anni contro manie depressive e altri problemi che hanno ...

State of Decay 2 si mostra Nei primi 17 minuti di gameplay : Microsoft e IGN hanno rilasciato un nuovo video di gameplay che mostra i primi 17 minuti da State of Decay 2, l'atteso titolo del quale vi abbiamo già offerto la nostra anteprima.In State of Decay 2, i giocatori saranno in grado di costruire una comunità duratura, lavorando con altri giocatori o da soli per superare le sfide mentre esplorano il mondo e la storia. Il gioco uscirà il 22 maggio, sarà mosso da Unreal Engine 4 e, secondo i suoi ...

Cresce il giro d'affari di Yoox Net A Porter Group che nel primo trimestre ha realizzato ricavi netti pari 518 milioni in salita del 7,9% a tassi di cambio costanti, +0,5% reported

Nel primo trimestre 2018 il traffico sulla rete autostradale italiana del Gruppo Atlantia registra un aumento dell'1,0%, mentre quello sulla rete autostradale estera del Gruppo un aumento del 3,5%

Il sindacato della Scuola Anief si fa portavoce delle emergenze da risolvere nel più breve tempo possibile

Campari ha registrato una crescita organica positiva delle vendite nel 1° trimestre, nonostante la debolezza in alcuni mercati emergenti e lo slittamento degli ordini

Nel primo trimestre dell'anno, comunica il ministero dell'economia, le entrate tributarie erariali ammontano a 97,058 miliardi, in aumento del 2,8% rispetto a gennaio-marzo del 2017. Al risultato contribuiscono sia le imposte dirette, +2,9%, sia quelle indirette

