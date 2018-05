NBA | Playoff 2018 | Houston vince contro Golden State e assapora le Finals!

Playoff NBA - la tremenda beffa della gara-5 di Chris Paul : decisivo e infortunato : In una serie che vede protagonisti un due volte MVP, l'MVP in carica delle Finals e il probabile MVP di questa stagione, è abbastanza strano che a segnarla in maniera indelebile sia un quarto ...

Playoff NBA – Jayson Tatum nella storia : è il 6 rookie di sempre a superare i 300 punti in postseason : Grazie ai 24 punti segnati in gara-5 delle Eastern Conference Finals contro i Cleveland Cavaliers, Jayson Tatum è il 6° rookie della storia a realizzare 300 punti in una singola postseason Jayson Tatum non smette di stupire. Il giovane cestista dei Celtics ha trascinato Boston al successo in gara-5 delle Eastern Confernce Finals facendo registrare 24 punti contro i Cleveland Cavaliers. Un piccolo record per il rookie dei Celtics: prima di ieri ...

Playoff NBA – Klay Thompson in dubbio per gara-5 : le condizioni del ginocchio preoccupano gli Warriors : Klay Thompson potrebbe essere in dubbio per gara-5 delle Finals della Western Conference fra Warriors e Rockets: il problema al ginocchio accusato in gara-4 potrebbe tenerlo fuori dai giochi Gara-4 doveva essere la sfida che avrebbe consentito agli Warriors l’allungo decisivo sui Rockets, ma così non è stato. Alla Oracle Arena, Curry e compagni sono andati incontro ad un duro ko contro gli indomiti Rockets. Da registrare la prestazione negativa ...

Playoff NBA – CJ McCollum demolisce i Cleveland Cavaliers : “la peggior difesa NBA - hanno delle lacune che…” : CJ McCollum ha criticato senza mezzi termini la difesa dei Cleveland Cavaliers indicandola come una delle peggiori della lega I Cleveland Cavaliers stanno vivendo una Finale di Eastern Conference letteralmente a due volti: se in casa, guidati da uno straordinario LeBron James, i Cavs hanno ottenuto due vittorie, in trasferta i Celtics si sono imposti 3 volte su 3. Colpa di una difesa che mostra evidenti limiti, accentuati lontano dalla Quicken ...

Playoff NBA - il “dominio” del fattore campo : Boston 3-2 sui Cavs [VIDEO] : Playoff NBA – Boston e Cleveland continuano a non far saltare il fattore campo, i Celtics si portano sul 3-2 nella serie di finale di Conference ad Est Nessuno ‘osa’ vincere in trasferta nella finale di Conference ad Est. Boston e Cleveland si stanno giocando l’accesso alle finals NBA, ribattendo colpo su colpo una all’altra, senza però mai far saltare il fattore campo. Gara-5 infatti è stata vinta dai Celtics, che ...

NBA Playoff - Boston-Cleveland 96-83 : le 5 sentenze di gara-5 : Boston è a una vittoria dalle Finals. Cleveland a una sconfitta dal confrontarsi col suo demone più grande: il possibile addio estivo di LeBron James. gara-5 consegna di nuovo ai Celtics il controllo ...

NBA Playoff 2018 - Boston-Cleveland 96-83 : Boston impone la legge del Garden - è 3-2 Celtics : Boston Celtics-Cleveland Cavaliers 96-83 Ormai è chiaro: in questa serie è sempre questione di parziali, e di fattore campo. Boston torna al TD Garden, vola sul 32-19 nel primo quarto, fa gara di ...

NBA Playoff 2018 : LeBron fa 2-2 coi Celtics - anche Warriors e Rockets in perfetta parità! : Lo show in questi fantastici NBA Playoff 2018 continua e continua nel segno dell’incertezza più totale. Infatti entrambe le serie sono sul 2-2 e promettono ancora tanto spettacolo e risultati sorprendenti. Partiamo come al solito dalla Finale della Eastern Conference tra Celtics e Cavaliers. LeBron James con due partite casalinghe veramente da re indiscusso della lega ha riequilibrato la serie coi Celtics. In Gara 3 i Cavs sono ...

Playoff NBA - l'impatto invisibile di Kyle Korver quando è in campo : In questa stagione, nelle 30 partite in trasferta in cui hanno potuto schierare Kyrie Irving, i Boston Celtics hanno ottenuto 22 vittorie, 4 sconfitte e 4 sconfitte che somigliavano ad pareggio, con ...

Playoff NBA – Steve Kerr scottato dal finale di gara-4 : “ve ne siete accorti? Volevamo un timeout ma gli arbitri…” : Steve Kerr scottato dal finale di gara-4 che ha visto gli Warriors sconfitti dai Rockets. Il coach di Golden State punta il dito contro un mancato timeout nei secondi finali Gli Houston Rockets non mollano. É questo il verdetto che viene fuori da gara-4 nella quale i texani hanno ristabilito la parità nella serie battendo gli Warriors per 95-92. Al termine della sfida, coach Steve Kerr, con una punta di insoddisfazione ha sottolineato il mancato ...

Playoff NBA – Curry prende la sconfitta con filosofia : “servirà per mantenere la concentrazione - i Rockets rispetto all’anno scorso…” : Steph Curry ha commentato la sconfitta in gara-4 contro gli Houston Rockets, prendendola con filosofia: il ko servirà agli Warriors per mantenere alta la concentrazione Nonostante i 28 punti messi a referto da Steph Curry (insieme a 6 rimbalzi e 2 assist) i Golden State Warriors sonos tati sconfitti in gara-4 dagli Houston Rockets. James Harden e compagni si sono portati sul 2-2, mettendo la serie in parità e rendendola davvero emozionante. Al ...

Playoff NBA 2018 - squillo dei Rockets. Harden e Paul piegano i Warriors in rimonta : Gli Houston Rockets si sono aggiudicati gara 4 sconfiggendo 95-92 i californiani. Sugli scudi James Harden , 30 punti, e Chris Paul , 27,

Playoff NBA - rimonta Rockets e Warriors al tappeto : Harden-Paul show - serie sul 2-2! [VIDEO] : Rockets e Warriors si stanno dando battaglia in una serie di finale di Conference ad Ovest davvero ricca di capovolgimenti Anche tra Rockets e Warriors, serie sul 2-2, così come tra Cleveland e Boston. Due serie di finale di Conference davvero stratosferiche. Nella notte Houston ha espugnato Golden State con una rimonta clamorosa nel 4° quarto terminata 95-92. Alla fine della terza frazione, Harden e soci si trovavano sotto di 10 lunghezze, una ...

NBA Playoff - Golden State-Houston 92-95 - serie sul 2-2 : A 10'46" dalla fine, Houston sembrava spacciata. Sotto di 12, alla Oracle Arena contro i Warriors che in casa nei playoff non perdono dalle Finals 2016. Su un parquet dove non solo i Rockets nella ...