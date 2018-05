Nazionale | Il ritorno social di Balotelli | su Instagram si mostra in versione ' Simpson'

Nazionale - Roberto Mancini ha firmato/ Con il nuovo ct dell'Italia sarà un ritorno al trequartista? : Ufficiale: Roberto Mancini nuovo CT della Nazionale . E' arrivata la firma sul contratto, guiderà l'Italia in panchina fino al 2020. Martedì conferenza stampa di presentazione(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 00:49:00 GMT)

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : Carlotta Ferlito - il grande ritorno inter Nazionale . Al PalaArrex per tornare a volare : Nel frattempo ha avuto modo di partecipare anche al programma televisivo Dance Dance Dance in coppia con Frank Chamizo , Campione del Mondo di lotta libera e bronzo olimpico, ma l'amore per la ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : Carlotta Ferlito - il grande ritorno interNazionale. Al PalaArrex per tornare a volare : Carlotta Ferlito è pronta per tornare alla grande in una competizione internazionale. A quasi due anni di distanza dalle Olimpiadi di Rio 2016, ultima uscita nel circuito che conta, la siciliana sarà protagonista al Trofeo di Jesolo in programma nel weekend. La 23enne, dopo la seconda seconda esperienza a cinque cerchi, ha gareggiato soltanto in due occasioni: ai Campionati Assoluti dello scorso settembre quando inseguiva una convocazione ai ...