Nazionale | Bonucci come i miti Scirea e Nesta | verso le 78 presenze in azzurro

Nazionale - Bonucci nuovo capitano : arriva la prima scelta di Mancini : Nazionale , Bonucci - arriva la prima scelta di Roberto Mancini in ottica azzurra. Una scelta decisa, immediata e fondamentale in vista del futuro. Con gli addii di Buffon e De Rossi, la nuova fascia da capitano sarà affidata a Leonardo Bonucci . Questa la scelta del nuovo ct della nostra Nazionale . Sarà Bonucci il nuovo leader. SCELTE […]

Italia - convocati Mancini Nazionale/ In lista Balotelli con 5 novità - fuori De Rossi : Bonucci capitano : Italia, convocati Mancini: a pochi giorni dalle amichevoli contro Francia e Olanda prende corpo la nuova Nazionale. Il punto esclamativo sarà il ritorno in azzurro di Mario Balotelli. (Pubblicato il Sat, 19 May 2018 21:29:00 GMT)