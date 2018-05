Napoli | Milik | ' Secondo posto amaro Scudetto? Dispiace | ma ci riproveremo subito'

Napoli - Milik : 'Il secondo posto brucia - l'obiettivo era lo scudetto' : ...Milik si fa portavoce della delusione del Napoli per la mancata vittoria del campionato ' anche se abbiamo battuto la Juve sul suo campo e per i nostri tifosi è la partita più importante al mondo - ...

Napoli-Crotone 2-0 La Diretta Sblocca Milik - raddoppia Callejon : SEGUI LA CRONACA LE FORMAZIONI NAPOLI: Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Jorginho, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne CROTONE: Cordaz, Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella, ...

Napoli-Crotone alle 18 La Diretta i calabresi cercano punti salvezza Sarri schiera Milik titolare : SEGUI LA CRONACA LE FORMAZIONI NAPOLI: Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Jorginho, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne CROTONE: Cordaz, Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella, ...

Napoli - Milik è già nel futuro : "Ora il Mondiale - ma l'anno prossimo..." : A Genova è entrato e il primo pallone che ha toccato lo ha indirizzato al l'angolino alto della porta difesa da Belec: Sampdoria-Napoli l'ha sbloccata Arkadiusz Milik con un sinistro dei suoi, dolce e ...

Il Napoli passa a Genova con Milik e Albiol. Match sospeso per cori offensivi : Milik e Albiol consegnano il successo al Napoli a Marassi, è 0-2. Gavillucci sospende il Match per i cori offensivi dei tifosi Samp

Sampdoria-Napoli 0-2 - Milik e Albiol a segno per il record di punti : La macchina dei record è ripartita. E pazienza se nemmeno questa volta è arrivato un titolo. Sarri cancella Sarri e migliora ancora una volta il record di punti della storia del Napoli: dagli 87 del ...

Serie A - Sampdoria-Napoli 0-2 : Milik e Albiol gol - è record di punti : GENOVA - Voleva il record, Sarri . Superare gli 86 punti della scorsa stagione. Da questa sera, il Napoli , ne ha 88. Tanti, ma purtroppo per gli azzurri inutili ai fini della vittoria dello scudetto. ...

