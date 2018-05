Napoli | clan sfrattava assegnatari case popolari per farle usare a spacciatori | 31 arresti

Rapporti tra calciatori e clan - nel mirino vacanze e fuoriserie A giudizio il Napoli e altri due club : C?è un po? di tutto nelle carte del deferimento di tre ex calciatori del Napoli: le telefonate con cui Paolo Cannavaro prova a piazzare un orologio di dubbia provenienza...

Deferiti dalla Figc gli ex calciatori del Napoli Reina e Cannavaro jr per rapporti con pregiudicati legati a clan della camorra : Deferiti dalla giustizia sportiva per aver frequentato e frequentare a tutt'oggi pregiudicati legati ad ambienti camorristici: Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica andranno a processo sportivo a seguito dell'inchiesta della Dda, i cui atti erano stati acquisiti dalla procura Figc.Il procuratore capo Giuseppe Pecoraro ed il suo vice hanno deciso di deferire i tre giocatori e per responsabilità i club di appartenenza Napoli, ...

Napoli - il medico del clan voleva uccidere l'imprenditore Marco Iorio : voleva uccidere l'imprenditore napoletano Marco Iorio , nella foto, . È uno dei particolari emersi dall'inchiesta culminata questa mattina negli arresti di due fratelli medici, noti professionisti nel ...

Camorra : arrestati due medici della Napoli bene in affari con il clan Lo Russo/ Riciclaggio di denaro sporco : Camorra, arrestati i fratelli D’Ari: medici insospettabili in affari con il clan Lo Russo. Gravi le accuse nei loro confronti, che avrebbero gestito dei ristoranti assieme ai camorristi(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 13:52:00 GMT)

Camorra - medici riciclavano i soldi del clan Lorusso : arresti a Napoli - : Due professionisti insospettabili sono accusati dalla Procura partenopea di favoreggiamento alle cosche per aver rilevato e gestito ristoranti di proprietà di affiliati. Indagati anche il cognato e la ...

Camorra - medici riciclavano i soldi del clan Lorusso : arresti a Napoli : Camorra, medici riciclavano i soldi del clan Lorusso: arresti a Napoli Due professionisti insospettabili sono accusati dalla Procura partenopea di favoreggiamento alle cosche per aver rilevato e gestito ristoranti di proprietà di affiliati. Indagati anche il cognato e la sorella del boss per estorsione e ricettazione ...

Napoli - due medici riciclavano i soldi del clan Lo Russo : arrestati dalla Dia : I fratelli professionisti sono un anestesista e un chirurgo estetico. Gestivano il ristorante della camorra alla Riviera di Chiaia al centro dell'inchiesta del...

Blitz e stese nel cuore di Napoli : la guerra dei clan per il potere : «Ma voi state un?altra volta qua?», il signore anziano stavolta è divertito. Esattamente un mese fa aveva raccontato la paura di chi vive sulla piazza più bella della...

Blitz e stese nel cuore di Napoli : la guerra dei clan per il potere : 'Ma voi state un'altra volta qua?', il signore anziano stavolta è divertito. Esattamente un mese fa aveva raccontato la paura di chi vive sulla piazza più bella della città che è anche quella a più ...

Caso dei fratelli Esposito - i clan ?volevano lanciare gli orologi «Napoli» : L'ex azzurro Salvatore Aronica è stato convocato in Procura federale e presto Pepe Reina sarà sentito in Procura, quella ordinaria, dai pm che indagano sui fratelli Esposito e sulle...

Camorra : arrestati 3 imprenditori di Napoli - erano prestanome dei clan : I fratelli Esposito, frequentavano calciatori del Napoli. Sequestrati un bar-ristorante in zona Chiaia, un'agenzia di scommesse nel centro di Napoli ed una nota discoteca nella zona di Coroglio - Tre ...

Camorra - arrestati 3 fratelli : intestazione fittizia di beni per conto di due clan. “Frequentavano i calciatori del Napoli” : Facevano la “bella vita” e lo mostravano anche sui social. Locali, ristoranti, la frequentazione con i giocatori della squadra partenopea. Ma secondo la Dda di Napoli, i soldi che servivano per mantenere quel tenore era il frutto dell’intestazione fittizia di beni per conto dei clan Contini e Sarno. Per questo i pm dell’Antimafia napoletana hanno chiesto e ottenuto l’arresto di tre fratelli, noti imprenditori. In ...

Napoli - 25 arresti per droga : quasi tutte donne/ Ultime notizie : smantellato mercato "autonomo" da clan : Napoli, 25 arresti per droga: quasi tutte donne. Agenti della compagnia di Torre del Greco hanno smantellato mercato autonomo da clan in 11 piazze della provincia.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:16:00 GMT)

Napoli - studenti e cittadini tra i vicoli per protestare contro la violenza dei clan di camorra : studenti e gente comune in corteo tra i palazzoni di San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli, contro le ‘stese’ le scorribande armate che esponenti di clan di camorra in guerra tra loro utilizzano per affermare il predominio sul territorio. ”Portiamo tutti un cartello con la scritta ‘Io non ci sto’, lo slogan della manifestazione – ha spiegato uno dei promotori – , perchè vogliamo affermare la ...