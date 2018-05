Napoli | asse di mercato con il Chelsea

Napoli - clan sfrattava assegnatari case popolari per farle usare a spacciatori : 31 arresti : Rinascita, si chiama così l’operazione dei carabinieri che oggi hanno arrestato 31 persone, in carcere e domiciliari, che si erano di fatto impossessate di case popolari per trasformarle in un mercato dello spaccio. I legittimi assegnatari delle case popolari venivano “sfrattati” dal clan per fare posto ai malavitosi ed avviare la vendita di droga notte e giorno. I carabinieri di Castello di Cisterna (Napoli) hanno puntato la ...

Napoli - bambino di 10 anni in classe con un coltello : denunciato il padre : Oggi pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Giovanni-Barra sono intervenuti, su segnalazione della sala operativa, in una scuola primaria per un bambino armato di...

Napoli-Crotone 0-0 | La diretta festa al San Paolo per la passerella : Il Napoli di Sarri, reduce dalla vittoria di Marassi sulla Sampdoria e per la prima volta in questo campionato aritmeticamente fuori dalla lotta per la conquista dello scudetto, saluta i propri...

Napoli - SARRI E DE LAURENTIIS A CENA/ Animi rasserenati e tanti sorrisi : il toscano verso la permanenza : NAPOLI, SARRI resta o va via? Dopo il Chelsea spunta il Tottenham: 12 club lo hanno cercato! Le ultime notizie sull'allenatore toscano e gli sCENAri sul suo futuro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 22:04:00 GMT)

Napoli - prof disabile si sente male in casa : salvata dagli studenti/ Alunni allarmati dalla sua assenza : Napoli, una professoressa disabile si assenta per due giorni dalle lezioni: studenti preoccupati la trovano agonizzante in casa dopo malore e le salvano la vita.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 12:47:00 GMT)

La prof si sente male in casa a Napoli - gli studenti la salvano : si erano allarmati per l'assenza : La prof si sente male a casa, gli studenti si preoccupano e dopo 48 ore vanno a cercarla trovandola agonizzante. La portano in ospedale e la salvano. Lo scrive il quotidiano Metropolis, in edicola oggi che racconta la vicenda di una docente di 50 anni dell'istituto Cesaro di Torre Annunziata (Napoli).Tra l'insegnante, che è disabile per problemi motori, e gli studenti, c'è un legame speciale. La sua assenza, senza preavviso e di ...

L'EVENTO - Ecco i 50 forni che partecipano al Napoli Pizza Village. Sorteggiate ed assegnate le postazioni delle 50 pizzerie storiche ... : Tra le pizzerie figurano molti nomi celebri tra i quali: Concettina ai Tre Santi , Michele Condurro, Napoli 1820, Pellone, oltre a Sorbillo, campione del mondo 2016 , cat. Pizza classica, , ...

Prima edizione della CamminaNapoli - Pino Maddaloni testimonial : 'Passeggiate con me' : ' Ho accettato con piacere di essere il volto di CamminaNapoli - dice Pino Maddaloni - perché sono napoletano, orgoglioso di esserlo e mi batterò sempre per la mia città, dove purtroppo per lo sport ...

Fiorentina-Napoli - probabili formazioni : assenze per Pioli - nessun dubbio per Sarri : ... Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 , che sul digitale terrestre da Mediaset Premium sul canale Premium Sport . La radiocronaca sarà possibile ascoltarla su Radio Kiss Kiss . La diretta testuale della ...

Napoli PIZZA VILLAGE - Al Pan e in diretta sui social e sul sito del NPV - il sorteggio ufficiale per assegnare alle 50 pizzerie storiche il ... : ... i segreti della PIZZA napoletana cotta nei forni domestici svelati dai diversi Top Player della PIZZA nel mondo sotto la guida dei responsabili della nota catena di pizzerie mondiali. Continua anche ...

La Casa di Carta dalla rapina alla protesta universitaria - a Napoli il flash mob contro il “caro tasse” (video) : La Casa di Carta continua a suscitare tentativi di emulazione più o meno simbolici in giro per il mondo: se qualche settimana fa c'era stata una rapina ad un bancomat in Cile, con rapinatori travestiti come i personaggi della serie Netflix, a Napoli è andato in scena un flash mob con cui gli studenti della Federico II hanno protestato per i rincari delle tasse universitarie. Prendendo spunto dalla serie cult di Netflix appena rinnovata per ...

