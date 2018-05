Nadia Toffa come sta? Salta ancora Le Iene | l' annuncio della conduttrice sul web

Perché Nadia Toffa ha lasciato Le Iene? Ecco la verità sulla malattia Video : I Fan di Nadia Toffa continuano ad essere preoccupati per le sue condizioni di salute e si chiedono perché la conduttrice de Le Iene [Video]non sia più tornata in televisione. Da un paio di settimane, infatti, la Toffa ha abbandonato la conduzione della celebre trasmissione serale di Italiauno, di cui conduceva la puntata domenicale al fianco di Nicola Savino e degli altri inviati della trasmissione tra cui Giulio Golia. Un'assenza che ...

Nadia Toffa assente anche all'ultima puntata de Le Iene : la sua battaglia silenziosa - la reazione che commuove del pubblico : Finisce la stagione de Le Iene e, purtroppo, Nadia Toffa non riesce ad essere in studio neppure per l'ultimo atto. L'inviata e conduttrice continua la sua battaglia contro il cancro, e nel corso dell'...

Nadia Toffa/ Le Iene - i bambini di Taranto pronti a incoraggiarla : domenica un videomessaggio per lei : Nadia Toffa, Le Iene: i bambini di Taranto pronti a incoraggiarla, domenica un videomessaggio per lei. Le ultime notizie sulla giornalista bresciana impegnata nella lotta contro il tumore . Nadia Toffa ha costruito un legame importante con la città di Taranto. Sono tanti i servizi che qui ha realizzato l'inviata de "Le Iene", e la sua attenzione per la salute dei cittadini tarantini è stata apprezzata dai diretti interessati. Lo dimostra il ...

Nadia Toffa - possibile presenza in studio per l'ultima puntata de Le Iene : Nadia Toffa non è riuscita ad essere presente alla puntata de Le Iene di domenica 13 maggio. E nemmeno a quella del 20, nonostante avesse promesso ai suoi fan che avrebbe fatto di tutto per esserci. Le cure a cui si sta sottoponendo per sconfiggere il cancro sono dure e pesanti e l'hanno costretta lontato dal piccolo schermo. In più i medici preferiscono farla riposare dal lavoro.possibile saluto al pubblico?Giulio Golia, Nicola Savino e Matteo ...

Un premio per Nadia Toffa - ancora assente in TV : ecco cos'ha vinto Video : Ieri sera su Italia 1 è andata in onda l'ultima puntata domenicale de Le Iene Show [Video], il programma d'approfondimento ideato da Davide Parenti. Dopo quindici giorni, Nadia Toffa era ancora una volta assente nello studio di Cologno Monzese. Al suo posto c'era Matteo Viviani che ha presentato la trasmissione insieme a Nicola Savino e Giulio Golia. Purtroppo, la giornalista bresciana ha dovuto rinunciare nuovamente alla conduzione perché si ...